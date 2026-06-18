Los expertos coinciden: "Bajar las persianas puede reducir en hasta un 30% el consumo de aire acondicionado"

Millones de familias españolas se encuentran a las puertas del verano sin un plan concreto para pasar el calor. No es tan sencillo como encender el aire acondicionado durante todo el día, y de hecho, está demostrado que la mayoría no lo va a hacer.

El motivo es simple: los elevados consumos eléctricos de estos aparatos que repercuten en la factura de la luz. Por eso, cada vez más gente está buscando 'trucos' como instalar estores térmicos o usar el ventilador al mismo tiempo que el aire acondicionado.

Sin embargo, existe otro método para reducir el consumo eléctrico que es posible en la inmensa mayoría de las casas pero que mucha gente aún no utiliza: simplemente bajar las persianas en el momento adecuado.

Aunque no lo parezca, sólo con bajar la persiana ya se puede producir un serio alivio de la sensación térmica, lo que a su vez supone que vamos a bajar menos el aire acondicionado y a largo plazo, eso se traduce en un menor gasto.

Tiene más sentido de lo que parece, y la clave está en la manera en la que el calor entra en casa, principalmente por las ventanas. El vidrio permite el paso de radiación solar, provocando el fenómeno conocido como efecto invernadero al calentar las superficies.

Por lo tanto, debemos encontrar una manera de evitar la radiación directa sobre los cristales, y los datos técnicos respaldan la efectividad de interponer una barrera física antes de que los rayos toquen el vidrio.

El uso correcto de las persianas consigue disminuir la temperatura interior de una estancia entre 4 y 7 grados centígrados, aunque esto depende en buena medida del clima de nuestra zona: en climas templados se pueden reducir a hasta 3 grados y hasta 7 grados en zonas con alta radiación solar.

Aunque no parezca mucho, en la práctica eso supone que no tenemos que subir la potencia del aire acondicionado para alcanzar la misma temperatura en la que estamos más cómodos.

En concreto, un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia demostró que los elementos de protección solar exteriores como las persianas reducen la demanda de refrigeración en más de un 60% en edificios con alta exposición solar.

Además, el Departamento de Energía de los EEUU realizó un informe que el uso de persianas para bloquear la luz solar directa reduce la ganancia térmica de los hogares en hasta un 45%.

Además, los arquitectos han descubierto que este elemento no solo bloquea la luz, sino que forma una cámara de aire entre la persiana y la ventana, que actúa como un aislante adicional en la transferencia de calor por conducción.

Cuándo bajar la persiana

Todo esto supone que bajar las persianas puede reducir en hasta un 30% el consumo de aire acondicionado. Sin embargo, para conseguir esa cifra tendremos que ajustar nuestras costumbres de manera inteligente.

Y es que no vale con mantener las persianas bajadas todo el día; el objetivo no es tener la vivienda a oscuras y estanca, sino aprovechar el movimiento de aire cuando nos interesa.

En concreto, el periodo crítico consiste en las horas centrales del día, dependiendo de la orientación de nuestro hogar y la ventana en cuestión. Por ejemplo, si la ventana se orienta al Este, vale con mantener la persiana bajada en las primeras horas de la mañana, pero si se orienta al Oeste, deberíamos mantenerla bajada entre las 16:00 y las 20:00.

Por el contrario, en las horas nocturnas o a primera hora de la mañana si no nos da el sol directamente, lo recomendable es todo lo contrario, subir las persianas y abrir las ventanas para aprovechar el movimiento de aire y refrigerar la casa de manera gratuita.