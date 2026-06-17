Los arquitectos coinciden: "Una red de conductos es mucho mejor que poner el aire acondicionado en verano"

Las olas de calor extremo se han convertido en la norma de nuestros veranos y, con ellas, regresa el temor de siempre: una factura de la luz inasumible. Ante este escenario asfixiante, depender exclusivamente de la climatización tradicional, como el aire acondicionado, ha dejado de ser la solución ideal.

Frente al impulso generalizado de encender el aire acondicionado a máxima potencia, los expertos en arquitectura pasiva proponen un cambio de paradigma radical.

El secreto para mantener una vivienda fresca no radica en generar frío de forma artificial, sino en diseñar un hogar inteligente. La clave definitiva está en frenar el impacto del sol antes de que logre cruzar el umbral de nuestra puerta, logrando una eficiencia energética que marcará la diferencia a final de mes.

El error de enfriar en lugar de aislar

El arquitecto Jordi Martí, experto en construcción sostenible, y Micheel Wassouf, especialista en arquitectura bioclimática, tienen clara la hoja de ruta para combatir el calor.

Wassouf explica que, frente a la tendencia de instalar aires acondicionados convencionales, existe una alternativa muy superior: una red de conductos de aire fresco del exterior.

Este innovador sistema introduce en las estancias un aire fresco, sano y filtrado de manera totalmente controlada. Gracias a este mecanismo, se evita la costosa dependencia de una potente bomba de calor tradicional que se limita a recircular el aire interior de forma ineficiente, disparando así el consumo energético diario de las familias.

Para que esta red funcione a la perfección, hay un requisito innegociable: la vivienda debe estar correctamente aislada. De nada sirve enfriar un inmueble si el calor penetra constantemente por los muros y cristales. Wassouf destaca que, utilizando elementos propios de la arquitectura pasiva, la necesidad de invertir dinero y energía en climatización se reduce de manera drástica.

Una vivienda estanca y bien impermeabilizada actúa como un escudo térmico que impide que los termómetros interiores se disparen. En esta misma línea, Martí añade que en esos días de extremo calor donde ya no es factible ventilar, en vez de calentar el exterior con el motor de un aparato convencional, una casa pasiva simplemente evita que entre el calor. El sistema solo aporta el frío estrictamente necesario a través de sus conductos.

Ambos especialistas concuerdan en la urgencia de reacondicionar nuestras viviendas aplicando estos principios bioclimáticos. Para lograrlo, proponen combinar tecnología moderna con los métodos de toda la vida. El paso más básico, pero a menudo olvidado, es bloquear la radiación directa mediante el uso estratégico de persianas y toldos en las horas centrales del día.

Junto a esta protección solar, resulta vital aprovechar la ubicación de las ventanas para generar corrientes de ventilación cruzada de forma completamente natural en los momentos más frescos de la jornada.

Finalmente, invertir en unos buenos cerramientos y mantenerlos cerrados cuando aprieta el calor retendrá la temperatura óptima. Siguiendo las recomendaciones de los arquitectos, disfrutar de un hogar confortable en verano es posible sin tener que fundir nuestros ahorros encendiendo la climatización artificial a diario.