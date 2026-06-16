Francesco Colonnese, experto en coches eléctricos: "España rozará el millón de automóviles enchufables este mismo año"

La electrificación del parque automovilístico en España ha dejado de ser una tendencia emergente para consolidarse como un cambio estructural definitivo.

Con un crecimiento récord en los últimos ejercicios, el mercado nacional está a punto de alcanzar un hito histórico impulsado por las mejoras tecnológicas y el aumento de la autonomía, según señala en un comunicado Francesco Colonnese, vicepresidente de OMODA & JAECOO en Iberia.

Lo que hace apenas una década se consideraba una tecnología de nicho, hoy lidera las decisiones de compra de miles de conductores, situando las matriculaciones acumuladas hasta mayo de 2026 en 793.427 unidades entre turismos eléctricos e híbridos enchufables.

Para Francesco Colonnese, una de las voces más autorizadas del sector, estos datos confirman que el mercado ha entrado en una nueva fase de madurez.

El directivo asegura que España está viviendo una transformación real de la movilidad, pasando de un mercado prácticamente inexistente a uno capaz de matricular más de 225.000 vehículos enchufables al año.

Según sus propias palabras, nos encontramos ante un cambio estructural que seguirá acelerándose durante los próximos ejercicios, acercando al país a la mágica cifra del millón de vehículos enchufables antes de que acabe el año.

La evolución de esta nueva tecnología en España es uno de los fenómenos de adopción más rápidos en la historia de la automoción. En apenas una década, la cuota de mercado de los vehículos enchufables ha pasado de un anecdótico 0,2 % en 2015, cuando apenas se matriculaban 1.800 unidades, a un sólido 21,5 % en los primeros cinco meses de 2026.

El Jaecoo 8 SHS. OMODA & JAECOO Omicrono

El verdadero punto de inflexión se produjo durante 2025, un año en el que el mercado prácticamente duplicó sus ventas con un crecimiento del 95 %, marcando una tendencia imparable que continúa en el presente ejercicio.

El siguiente gran objetivo, según afirma Colonnese, es superar la barrera del 25 % de cuota de mercado, lo que significará que uno de cada cuatro coches vendidos en España será enchufable.

¿Qué ha provocado que el conductor español pierda definitivamente el miedo al enchufe? Más allá de las ayudas públicas o el desarrollo de la infraestructura de recarga, los expertos señalan como factor determinante la mejora sustancial del propio producto.

La popularización de esta tecnología, impulsada por marcas disruptivas como OMODA & JAECOO, ha cambiado las reglas del juego ofreciendo un mayor valor añadido al consumidor.

Sistemas avanzados como su tecnología híbrida enchufable Super Hybrid System logran ofrecer más autonomía, mayores prestaciones y un consumo más bajo manteniendo precios competitivos frente a soluciones menos avanzadas.

El salto cualitativo en la capacidad de las baterías ha sido clave para derribar las últimas barreras de compra. Colonnese recuerda cómo hace apenas unos años la mayoría de los híbridos enchufables ofrecían alrededor de 40 kilómetros de autonomía eléctrica.

Hoy, sin embargo, el escenario es radicalmente distinto, con muchos modelos superando los 90 kilómetros y llegando hasta los altísimos 145 kilómetros en el caso del OMODA 9 SHS.

Esta capacidad técnica permite al usuario medio realizar la inmensa mayoría de sus desplazamientos diarios sin gastar una sola gota de combustible, manteniendo al mismo tiempo el motor de combustión como respaldo ideal para viajar largas distancias sin la conocida como "ansiedad de rango".

OMODA 9 SHS

Esta versatilidad ha tenido un impacto directo e inmediato en las cifras de ventas. Como prueba de esta aceleración, en el acumulado de 2026 los vehículos eléctricos e híbridos enchufables ya representan el 89% de las entregas de OMODA & JAECOO, sumando 13.798 unidades.

Esto supone acaparar un 12,4 % de la cuota total del mercado de turismos enchufables en España, demostrando que la evolución tecnológica facilita enormemente la decisión de compra de los nuevos conductores.

Según los últimos datos recogidos por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), entre enero y abril de 2026, España se ha convertido en el cuarto mercado de la Unión Europea por volumen total de matriculaciones de vehículos enchufables, situándose únicamente por detrás de grandes motores económicos como Alemania, Francia e Italia.

Con una previsión cercana a las 260.000 nuevas matriculaciones para este 2026, el mercado español cerrará el ejercicio rozando ese ansiado millón de turismos enchufables acumulados, consolidando uno de los procesos de transformación industrial y social más rápidos de su historia reciente en el sector del automóvil.