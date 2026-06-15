No pierdas a tu perro usando uno de estos accesorios: “El chip no garantiza resolver la desaparición de un animal"

En España, perder a una mascota es una experiencia angustiosa que afecta a miles de familias cada año. Los datos recientes confirman que la desaparición de animales de compañía es un problema mucho más frecuente de lo que solemos imaginar y el chip no siempre es suficiente.

Muchos propietarios confían ciegamente en el sistema de identificación obligatoria para recuperar a sus canes. Sin embargo, los expertos advierten de forma contundente que el chip no es garantía de poder resolver con éxito la desaparición de un animal.

Este componente electrónico es un registro pasivo que solo funciona cuando alguien encuentra al perro y lo lleva a una clínica veterinaria. Si el animal se encuentra desorientado en un área aislada, nadie podrá escanear ese código para descifrar los datos de contacto.

Por este motivo, los accesorios tecnológicos se han convertido en el aliado indispensable para los paseos diarios. Las herramientas de localización activa permiten conocer la ubicación de nuestra mascota casi en tiempo real directamente desde un teléfono móvil.

El mercado actual ofrece una amplia variedad de collares y dispositivos ligeros que se adaptan a cualquier tamaño de raza. Estos aparatos emiten señales constantes que evitan no saber dónde se encuentra.

Pero hay opciones más sencillas y económicas, como las etiquetas inteligentes, como la AirTag de Apple o la SmartTag de Samsung. Estas etiquetas de geolocalización destacan como la opción más accesible y eficiente para mantener a los animales siempre bajo control.

Estos pequeños botones digitales se enganchan con facilidad al arnés habitual sin causar ninguna molestia física al portador.

Samsung Galaxy SmartTag 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La gran ventaja de este sistema es que aprovecha las redes de conectividad existentes para enviar alertas inmediatas al dueño. Si el perro decide explorar más allá de los límites permitidos, el teléfono emitirá un aviso de seguridad instantáneo.

La mayoría de estas etiquetas se basan en conexiones de corto alcance que resultan ideales para entornos urbanos y parques muy concurridos. Es cierto que hay que estar en una zona donde circulen personas, ya que se usan los móviles (con iOS o con Android en función del modelo) para poder localizar al animal.

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Además, algunos modelos como el de Samsung tienen un chip NFC que permite a quien encuentre al perro poder contactar con el dueño sin necesidad de usar el chip obligatorio, que implica llevarlo a un veterinario o similar.

Solo con un móvil es posible leer los datos que el dueño haya puesto, como su nombre, teléfono de contacto o dirección.

La combinación del registro oficial obligatorio y un localizador activo reduce al mínimo el riesgo de una pérdida definitiva. Mientras el primero aporta legalidad, el segundo ofrece una respuesta inmediata ante un descuido o un escape inesperado.

Hay modelos de marcas conocidas como Xiaomi, Apple, Samsung o Motorola, pero también de otras marcas, que se especializan en este tipo de dispositivos o tienen alguno en su catálogo.