Francia da una lección a España: crea un invento que enfría habitaciones sin necesidad de usar electricidad

Cada verano, los termómetros baten nuevos récords y el aire acondicionado deja de ser un lujo para convertirse en una cuestión de supervivencia. Un dispositivo que podría tener los días contados debido a un invento francés que enfría habitaciones sin necesidad de usar electricidad.

El uso masivo del aire acondicionado plantea una paradoja climática: mientras enfriamos el interior de nuestras casas, expulsamos calor a las calles y disparamos la demanda eléctrica justo cuando la red sufre mayor estrés.

Frente a este bucle insostenible, la innovación tecnológica ha decidido mirar al pasado para encontrar soluciones.

El estudio de diseño francés Entreautre ha desarrollado un revolucionario sistema de refrigeración pasiva fabricado con tierra cocida, utilizando la cerámica impresa en 3D para bajar la temperatura del hogar de forma natural y totalmente desconectada de la red eléctrica.

¿Cómo es posible climatizar una estancia sin motores ni enchufes? La respuesta reside en un fenómeno conocido como enfriamiento evaporativo o adiabático, una técnica utilizada desde hace miles de años en regiones áridas de Oriente Medio y África.

El aire acondicionado impreso en 3D. Entreautre Omicrono

El funcionamiento es pura física: cuando el agua entra en contacto con la superficie porosa de la terracota, parte del líquido se evapora. En ese proceso de cambio de estado, el agua absorbe el calor del ambiente, provocando una caída térmica inmediata.

Es exactamente el mismo alivio que experimentamos cuando el sudor se evapora sobre nuestra piel o cuando salimos del mar en un día ventoso.

El verdadero hito de este proyecto no es el concepto, sino su ejecución. Para maximizar el enfriamiento, los diseñadores aplicaron la biomímesis, buscando inspiración en la intrincada estructura de los arrecifes de coral.

Cuanta más superficie de contacto exista entre el agua y el aire, más eficiente resulta el intercambio de temperatura. Lograr esa red laberíntica de canales y cavidades orgánicas es estructuralmente imposible utilizando técnicas alfareras tradicionales como el torno o los moldes.

Aquí es donde la impresión 3D aplicada a la cerámica cambia por completo las reglas del juego.

La fabricación digital permite construir geometrías milimétricas y entramados huecos sin comprometer la solidez del material natural, posicionando a la cerámica como una alternativa de gran peso frente a los plásticos convencionales.

En el panorama actual de la arquitectura sostenible, este avance tiene un valor incalculable.

Nuestras ciudades sufren el denominado efecto isla de calor, atrapando altas temperaturas entre el asfalto, el hormigón y los miles de compresores de aire acondicionado escupiendo aire caliente al exterior. Adoptar tecnologías de bajo impacto es fundamental.

El aire acondicionado impreso en 3D. Entreautre Omicrono

Las soluciones pasan por integrar estos sistemas junto a otras medidas urbanas de mitigación, lo que ofrece un potencial enorme para lograr una reducción radical del consumo eléctrico, disminuyendo así la factura de la luz y el colapso de la infraestructura energética.

Además, su integración arquitectónica es ideal para fachadas porosas, mobiliario urbano o edificios bioclimáticos.

Esta propuesta fomenta la economía circular al emplear materiales locales, reciclables y de larga vida útil, libres de la huella de carbono del plástico. Al mismo tiempo, garantiza una accesibilidad global, ofreciendo un salvavidas frente al calor extremo en regiones en desarrollo sin acceso a redes eléctricas estables.