Entró en vigor: ayuntamientos multan con hasta 3.000 euros a los vecinos por ver el partido de fútbol de España en la terraza

Hoy se celebra el primer partido de la selección española en el Mundial 2026, contra la selección de Cabo Verde. Una oportunidad única para empezar con fuerza el torneo y presentar a España como la favorita para ganarlo.

No en vano, la selección de Luis de la Fuente está considerada como una de las más fuertes del panorama mundial, con una racha de 31 victorias y liderando el ranking de la FIFA. Hasta la suerte parece estar a favor de España, al haber recalado en un grupo H con contrincantes relativamente fáciles.

No es de extrañar, por lo tanto, que los ánimos de la afición española estén por los aires, y que todo el país se vaya a parar durante los encuentros.

En esta ocasión, sin embargo, la tendencia no es ir a un bar para ver el partido con los amigos, sino invitarlos a nuestra casa y aprovechar ese gigantesco televisor que nos compramos recientemente.

Pero antes de montar una fiesta para ver el partido de España en casa, ya sea en la terraza o en el interior, hay ciertas normas que deberíamos tener en cuenta, a riesgo de recibir cuantiosas multas que nos pueden agriar la más que probable victoria de la selección.

Y es que mucha gente no sabe que tener el televisor en la terraza o el balcón puede acarrear multas de hasta 3.000 euros, aunque técnicamente el motivo no es específicamente la pantalla, sino los altavoces y nuestros invitados.

Hablamos, por supuesto, del ruido. El Gobierno no tiene ninguna ley específica que prohíba tener un televisor en la terraza o incluso en el balcón, pero sí que existe una base legal que permite a los ayuntamientos sancionar a los vecinos en caso de que supongan una molestia.

Multas por ver el fútbol

En concreto, la convivencia en las comunidades de vecinos se rige principalmente por la Ley de Propiedad Horizontal. En su artículo 7.2, se determina que ni el propietario ni el ocupante del piso podrán desarrollar actividades que resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Festejar un gol de manera desmesurada o mantener el volumen del televisor a niveles excesivos de forma reiterada entra dentro de la categoría de "actividad molesta", especialmente si impide el desarrollo normal de la vida del vecindario.

Las consecuencias económicas de ignorar estas pautas de convivencia comunitaria y las normativas sobre ruidos locales se traducen en una serie de sanciones que varían dependiendo de aspectos como la gravedad o la reincidencia.

Por ejemplo, las infracciones consideradas leves se castigan con multas de hasta 750 euros, y ocurren cuando un vecino pone el volumen del televisor demasiado alto o si un grupo de gente hace ruido durante demasiado tiempo.

Si aumenta el nivel de ruido, o si el vecino no hace caso de las quejas y sigue haciendo lo mismo de manera habitual, la infracción pasa a ser grave, con sanciones que alcanzan los 1.500 euros. Para los casos más extremos de alteración de la convivencia vecinal, calificados como muy graves, las multas pueden llegar a los 3.000 euros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada municipio tiene sus propias normas y herramientas de control acústico, detalladas en las correspondientes ordenanzas locales de protección ambiental y de convivencia ciudadana.

El horario es la clave

Un aspecto muy importante en este Mundial 2026 es la diferencia horaria entre España y América, y la hora de inicio de los partidos, lo que supondrá que la afición tendrá que trasnochar para ver algunos de los encuentros.

Por ejemplo, el partido de hoy contra Cabo Verde se celebra a las 18:00, lo cual supone que se podrá generar más ruido sin mayores sanciones; en cambio, el último partido de la fase de grupos contra Uruguay se celebra a las 02:00 del 27 de junio, por lo que entra dentro del horario nocturno y hacer ruido conlleva multas más altas.

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Por ejemplo, en Madrid, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica establece un horario nocturno entre las 23:00 horas y las 07:00 horas del día siguiente. La acción de gritar o vociferar en el ámbito residencial durante el horario nocturno elevará el tipo de infracción, lo que a su vez multiplicará el valor de las multas.

En Barcelona los límites son incluso más estrictos, ya que el nivel máximo de ruido durante el horario nocturno se reduce de manera drástica hasta los 50 decibelios para salvaguardar las horas de sueño.

Superar de manera continuada estos umbrales mediante el uso de altavoces en terrazas o gritos descontrolados conlleva la intervención de la Guardia Urbana y la posterior apertura de un expediente sancionador.