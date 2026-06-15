Así es el chaleco que utiliza la selección española en sus entrenamientos durante el Mundial de fútbol 2026

Jugadores de la selección con el chaleco refrigerante de Adidas Omicrono

España se prepara hoy para afrontar el primer partido del torneo internacional más exigente del calendario futbolístico bajo unas condiciones climáticas extremas.

Las altas temperaturas en las sedes elegidas para el evento representan un obstáculo físico de grandes proporciones para todos los deportistas participantes.

De hecho, la preocupación por el rendimiento de los jugadores ha llevado a buscar soluciones poco convencionales. La marca deportiva Adidas ha tomado la delantera en este ámbito con una propuesta técnica curiosa.

El sistema denominado CLIMACOOL SYSTEM introduce prendas específicas diseñadas exclusivamente para combatir el estrés térmico en el terreno de juego. Esta vestimenta especial está compuesta por un chaleco refrigerante, una chaqueta adaptada y un cubrebotas funcional.

El objetivo principal de esta indumentaria es disminuir de forma drástica la temperatura corporal interna de los futbolistas profesionales. De este modo se consigue incrementar notablemente la tolerancia al calor extremo durante los minutos previos y posteriores al esfuerzo físico.

La pieza central de este equipamiento es un chaleco que se coloca directamente sobre la camiseta oficial de juego. Esta prenda técnica alberga en su interior un gel especializado que requiere un proceso de congelación previo a su utilización.

Cuando el futbolista se coloca la prenda, el compuesto interno inicia un proceso de descongelación controlado y sumamente lento. Este mecanismo permite transferir las propiedades refrigerantes del gel de manera directa hacia las zonas más críticas del torso del deportista.

El impacto térmico se concentra de forma estratégica en el abdomen, el pecho y la zona lumbar del usuario. Esta distribución del frío asegura que los órganos vitales mantengan un ritmo de funcionamiento óptimo a pesar del ambiente hostil.

Los datos científicos que respaldan la efectividad de esta ropa técnica son verdaderamente llamativos para los preparadores físicos. Los estudios aseguran que estas prendas logran reducir la temperatura corporal interna hasta en 0.5ºC

La repercusión sobre la superficie cutánea es todavía más evidente durante las pruebas de campo realizadas con atletas. La temperatura de la piel puede llegar a descender hasta 13ºC gracias al efecto continuo del gel congelado.

Este descenso térmico previene la aparición prematura de la fatiga muscular y el agotamiento por deshidratación severa. Los jugadores consiguen mantener la frescura física durante periodos de tiempo mucho más prolongados en condiciones adversas.

Jugador con el chaleco de Adidas Omicrono

Un total de 14 combinados nacionales han decidido adoptar este avance tecnológico para asegurar su competitividad en el torneo. La federación española se sitúa entre los organismos que han apostado por implementar este recurso en su rutina diaria.

Los internacionales españoles dispondrán así de una ventaja metodológica crucial para proteger su salud y su rendimiento deportivo. La adopción de esta indumentaria demuestra que la preparación moderna ya no depende exclusivamente del entrenamiento táctico tradicional.