Portugal da una lección a España: creará 43,2 millones de litros de agua potable al día usando dos tuberías marinas

La crisis climática y la escasez crónica de precipitaciones están obligando a los países de la península ibérica a buscar soluciones tecnológicas urgentes para garantizar el suministro de agua. En esta carrera contrarreloj frente a la sequía, Portugal ha tomado una delantera contundente: se prepara para dar un giro radical: hunde dos gigantescas tuberías en el mar para producir 43,2 millones de litros de agua.

Según los datos analizados por el medio CPG, esta ambiciosa infraestructura destaca por una compleja obra de ingeniería que cambiará el mapa hidráulico del sur portugués. El núcleo del sistema radica en la instalación de dos gigantescas estructuras de captación sumergidas a unos 2 kilómetros de la costa.

Desde esa distancia, en pleno océano Atlántico, se extraerá el agua marina de forma continua para ser transportada mediante tuberías submarinas directamente a una central de tratamiento de última generación ubicada en tierra.

El diseño del proyecto ha sido planificado meticulosamente para minimizar el impacto visual en una zona con una altísima actividad turística. Por ello, la mayor parte de la infraestructura permanecerá completamente invisible para residentes y visitantes, ya que los sistemas de transporte y bombeo estarán enterrados o sumergidos en el lecho marino.

Las dos tomas de agua en alta mar contarán con un avanzado mecanismo de rejillas protectoras, diseñadas específicamente para bloquear materiales de gran tamaño y proteger la biodiversidad marina, garantizando al mismo tiempo un canal de entrada limpio hacia la estructura terrestre. Una vez en la estación, el agua salada se someterá a un riguroso proceso de desalinización y filtrado antes de ser integrada con total seguridad en la red de distribución pública.

La tubería gigante que ha instalado Portugal para desalinizar el agua del mar. Petroleoegas Omicrono

En su primera fase de operación, la planta alcanzará una capacidad inicial de 500 litros por segundo, lo que se traduce de forma exacta en los 43,2 millones de litros de agua potable al día (unos 16 millones de metros cúbicos anuales).

No obstante, previendo un empeoramiento de las condiciones climáticas y el aumento del consumo estacional, la instalación ya nace preparada para una futura ampliación tecnológica que elevará su rendimiento hasta los 750 litros por segundo, alcanzando una producción máxima de 64,8 millones de litros diarios.

Este despliegue técnico, desarrollado bajo el Sistema de Desalinización de la Región del Algarve por la entidad Águas do Algarve, cuenta con una inversión estimada de 107,9 millones de euros, financiada de forma directa a través del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

Aunque la infraestructura se consolidará como un recurso estratégico vital cuando entre en funcionamiento en 2028, el proyecto también afronta debates locales.

Diversos sectores pesqueros y organizaciones ecologistas han exigido una supervisión rigurosa de los impactos ambientales, especialmente en lo relativo a la liberación de la salmuera, el residuo salino resultante del proceso de desalinización.

Para solucionar este desafío, el proyecto incorpora un emisario submarino encargado de realizar una descarga controlada y autorizada en el océano.

Además, el gobierno portugués ha creado un grupo de seguimiento multidisciplinar para monitorizar cada fase. Con esta monumental obra, Portugal consolida una alternativa tecnológica que marca el camino de la resiliencia hídrica en Europa.