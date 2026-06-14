Los expertos coinciden: "el 62% de los españoles usa menos el aire acondicionado de lo que realmente le gustaría"

Puede que el verano no haya llegado aún a España, pero el calor ya lo ha hecho, sin duda alguna. Eso ha llevado a muchas familias a plantearse si ya va siendo hora de encender el aire acondicionado, y sorprendentemente, muchas han optado por no hacerlo.

Esa es la revelación no de uno, sino de dos estudios separados de compañías referentes en el sector: Samsung y tado. Pese a que el aire acondicionado ya está presente en al menos el 75% de los hogares familiares en España, no se usa tanto como podríamos pensar y hay buenos motivos para ello.

De hecho, si pudiesen los españoles usarían más el aire acondicionado; según datos de Samsung, el 62% de los encuestados admite que lo utiliza menos de lo que le gustaría, y según datos de tado, los que lo usan, solo el 7% lo mantiene en funcionamiento durante todo el día.

La razón no es otra que el impacto económico que puede tener en el presupuesto a final de mes. En otras palabras, los españoles prefieren pasar calor antes que pagar las desorbitadas sumas en gasto de energía eléctrica que trae consigo un aire acondicionado.

Por eso, los españoles prefieren buscar alternativas para rebajar la temperatura antes de que sea inevitable encender el aire acondicionado. Tado afirma que un 43% de los usuarios prefiere en primer lugar aplicar medidas tradicionales y de bajo coste.

Por ejemplo, podemos cerrar por completo las persianas o echar las cortinas en las horas de mayor exposición solar, como cuando el sol da directamente a nuestra ventana. Todo eso cuesta 0 euros, pero no siempre es suficiente.

Por eso, el 20% de la población prefiere probar primero encendiendo los ventiladores, cuyo consumo eléctrico es notablemente inferior, antes que activar el aire acondicionado, aunque está demostrado que tener ambas cosas encendidas es más efectivo contra el calor.

Sin embargo, todo eso supone estar constantemente pendientes de la temperatura y de tomar medidas preventivas; según Samsung, dos tercios de los encuestados sienten que mantener la casa confortable les exige estar más pendientes de los que les gustaría.

Esto es cierto incluso si terminan por encender el aire acondicionado. Casi la mitad afirma que tiene que reajustar la climatización de manera manual habitualmente durante todo el día, algo que produce frustración: al 72% le gustaría no tener que intervenir en absoluto.

A eso hay que sumar los problemas típicos del aire acondicionado, como que a mucha gente le molesta tener una ráfaga de aire frío que incluso puede provocar resfriados.

Los nuevos aires acondicionados de Samsung tienen tecnología WindFree Samsung Omicrono

Por todo esto, la prioridad de las compañías tecnológicas se ha centrado no tanto en factores como la potencia, sino en el ahorro de energía y en nuevas funciones que les permita mantener el aire acondicionado la mayor parte del tiempo.

En el caso de Samsung, la compañía ha presentado WindFree, su nueva tecnología que distribuye el aire con un diseño de microorificios para generar una sensación de aire en calma sin corrientes de aire perceptibles.

WindFree también es compatible con las funciones avanzadas de automatización e integración con SmartThings, que permite controlar el equipo desde cualquier lugar y programar rutinas adaptadas a sus hábitos diarios. Por ejemplo, es posible activar la climatización justo antes de llegar a casa para que esté fresca cuando entremos.