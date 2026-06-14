España da una lección a Europa: consigue atrapar el CO₂ directamente del aire utilizando una tecnología puntera

Capturar el dióxido de carbono (CO2) ya no dependerá de instalar aparatosos filtros en las chimeneas de las fábricas. Un equipo de científicos en España ha logrado dar un giro radical a la tecnología climática al desarrollar un sistema capaz de "aspirar" el gas contaminante directamente del aire, sin importar en qué punto del planeta se coloque el dispositivo.

El avance se basa en la captura directa de aire, una técnica conocida en el sector como tecnología DAC. Hasta hace poco, retirar el dióxido de carbono de la atmósfera se consideraba una tarea casi imposible debido a que el gas se encuentra extremadamente diluido, pero esta nueva investigación demuestra que es viable limpiarlo de forma continua incluso en concentraciones de apenas 400 partes por millón.

Detrás de este logro se encuentra el Grupo MECANOS del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza. El equipo ha conseguido diseñar unas membranas inteligentes ultrafinas utilizando estructuras metal-orgánicas porosas, un tipo de material avanzado que precisamente acaba de coronar a sus descubridores originales con el Premio Nobel de Química.

Para conseguir que estas membranas actúen como un colador milimétrico, los investigadores aragoneses modificaron la estructura del material a escala nanométrica utilizando una técnica pionera de intercambio secuencial de ligandos. El resultado de este proceso químico es un filtro selectivo que deja pasar el aire limpio pero retiene las moléculas de dióxido de carbono con una precisión asombrosa.

La gran ventaja competitiva de este diseño, cuyos detalles se han publicado en la revista especializada Advanced Materials, es su capacidad de deslocalización. Al no depender de los focos de contaminación industrial, estas futuras estaciones de limpieza ambiental se podrán construir en regiones aisladas donde las energías renovables, como la solar o la eólica, sean abundantes y baratas, garantizando que todo el proceso sea cien por cien ecológico.

En orden: Lucía Carrillo, Carlos Téllez, Íñigo Martínez, José Miguel Luque y Joaquín Coronas. Universidad Zaragoza Omicrono

El proyecto ha estado liderado por los catedráticos Carlos Téllez y Joaquín Coronas, y ha contado con el apoyo de la Universidad de Mánchester para el suministro de los polímeros necesarios.

En el desarrollo de la investigación, que cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, también han participado activamente los científicos Íñigo Martínez, José Miguel Luque y Lucía Carrillo, consolidando la posición de la ciencia española a la vanguardia de la transición ecológica global.

Con este avance, el equipo aragonés no solo demuestra el potencial de la ciencia de vanguardia hecha en nuestro país, sino que abre la puerta a una nueva industria de la descontaminación ambiental.

A medida que estas membranas inteligentes comiencen a escalar a nivel comercial, el objetivo de frenar el calentamiento global dejará de depender exclusivamente de las promesas de reducción de emisiones de las grandes potencias, permitiendo una limpieza activa, real y medible de nuestra atmósfera desde cualquier rincón del planeta.