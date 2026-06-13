La UE da una lección a China: crean un sistema para reciclar baterías y obtener grafito sin necesidad de importarlo

La dependencia de Europa en los componentes y materias primas procedentes de países como China es uno de los mayores desafíos actuales para la industria del vehículo eléctrico.

Por ejemplo, el grafito, un componente esencial que representa la mayor parte del peso de una batería de iones de litio (unos 70 kilogramos por vehículo), procede en su inmensa mayoría del país asiático.

Para revertir esta situación y avanzar hacia la sostenibilidad, la empresa noruega de materiales avanzados Vianode y la firma alemana especializada en reciclaje de baterías Cylib han firmado un acuerdo estratégico destinado a crear un suministro local de grafito reciclado en suelo europeo.

Esta alianza busca integrar el grafito recuperado de baterías usadas y desechos de producción directamente en los ánodos de nueva generación que fabrica Vianode. El objetivo es abastecer el mercado europeo del automóvil eléctrico sin depender de recursos recién extraídos de las minas asiáticas, disminuyendo así el impacto ambiental de estos componentes de manera drástica.

El grafito convencional es responsable de aproximadamente el 20% de las emisiones totales de una celda de batería, por lo que su reciclaje es una prioridad absoluta para el sector automotriz.

El proceso se basa en una tecnología patentada desarrollada por Cylib, denominada OLiC, cuyas siglas hacen referencia a la recuperación optimizada de litio y grafito.

Se trata de un sistema hidrometalúrgico de base acuosa que permite recuperar más del 90% del litio, grafito, níquel, cobalto y manganeso presentes en los paquetes de baterías al final de su vida útil y en la masa negra derivada de su trituración.

Grafito reciclado de baterías Cylib Omicrono

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la firma alemana, esta técnica de reciclaje genera una huella de carbono un 80% menor que la extracción primaria tradicional. El concentrado de grafito recuperado por Cylib se envía posteriormente a las instalaciones de Vianode para su análisis y transformación en material apto para ánodos comerciales.

Por su parte, Vianode ya produce grafito sintético en su planta Via ONE en Noruega con un impacto climático excepcionalmente bajo de 1.9 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de grafito, lo que representa una reducción del 90% en comparación con los métodos de producción convencionales.

La meta de la compañía es reducir esta cifra hasta 1.0 kilogramos de dióxido de carbono equivalente para el año 2030, una meta que resultará mucho más accesible gracias a la incorporación de la materia prima reciclada por Cylib en sus formulaciones de ánodos.

La empresa noruega mantiene la ambición a largo plazo de suministrar materiales avanzados para baterías destinadas a 3 millones de vehículos eléctricos al año para el final de esta década.

La Doctora Lilian Schwich, cofundadora y codirectora ejecutiva de cylib, ha explicado el trasfondo estratégico de la alianza señalando apostar por lo circular no significa un compromiso a medias, sino que representa una ventaja competitiva para Europa. La directiva ha añadido que esta colaboración demuestra que las soluciones de la economía circular pueden aportar tanto sostenibilidad como competitividad al mercado actual.

La importancia de este proyecto radica también en las exigencias normativas de la Unión Europea, que imponen objetivos estrictos para la recuperación de materiales, incluido el propósito de alcanzar un 25% de reciclaje de grafito sintético para 2030.

Tras la firma del memorando de entendimiento, ambas corporaciones planean iniciar pruebas y evaluaciones de rendimiento a escala piloto. Si los resultados de estos ensayos de laboratorio demuestran que el material reciclado mantiene la pureza y los estándares necesarios para su aplicación comercial, ambas partes formalizarán un contrato de suministro a gran escala.