Peter Thiel, sobre su proyecto enérgético oceánico: “El futuro exige una capacidad de procesamiento mucho mayor de la que podemos imaginar”

La creciente necesidad de energía para los centros de datos que se están construyendo por todo el mundo está llevando incluso a crear propuestas radicalmente diferentes a lo que es común hoy en día.

Una de ellas son las alternativas marítimas para el almacenamiento de datos. Esta propuesta surge para mitigar el incremento del consumo energético derivado de los servidores dedicados a la inteligencia artificial actual.

El empresario tecnológico Peter Thiel encabeza una inversión inicial de 140 millones de dólares en la compañía Panthalassa. El propósito principal de este financiamiento es la creación y el posterior despliegue de plataformas flotantes en el océano.

La meta financiera a largo plazo contempla alcanzar la suma de 1.000 millones de dólares para expandir estas instalaciones. Esta infraestructura busca operar en aguas abiertas aprovechando recursos naturales que están completamente desconectados de las redes continentales ordinarias.

El mecanismo operativo de estas estaciones se fundamenta en la captura del movimiento constante de las olas marinas. Dicho oleaje activa turbinas específicas que generan la corriente eléctrica requerida por los componentes informáticos internos.

La ventaja de este método radica en la producción local de la energía necesaria para los servidores. De este modo se evita la dependencia de los tendidos eléctricos tradicionales ubicados en las costas terrestres.

Garth Sheldon-Coulson ocupa el cargo de cofundador y director ejecutivo dentro de esta organización de ingeniería marítima. El directivo señaló que los fondos obtenidos se destinarán a la edificación de una fábrica modelo a gran escala.

Esquema del diseño en mar abierto Omicrono

Las proyecciones de la empresa apuntan a iniciar las actividades comerciales formales durante el transcurso del próximo año. El propio Peter Thiel indicó que las demandas informáticas del futuro exigen metodologías de obtención energética que antes parecían ficción.

La estructura física de estas unidades tecnológicas flotantes posee dimensiones que resultan verdaderamente sorprendentes para la industria. Su altura total es de unos 85 metros, una medida equivalente a grandes edificaciones urbanas.

La mayor parte de este armazón fabricado con acero permanece oculta bajo la superficie del agua marina. En el interior de cada unidad se aloja un contenedor hermético diseñado para proteger los procesadores de alta potencia.

El enfriamiento de los sistemas se realiza mediante un sistema que utiliza el agua del entorno oceánico. Esta metodología de refrigeración líquida natural previene el sobrecalentamiento de los circuitos sin generar un gasto eléctrico adicional.

Las plataformas disponen de un diseño que les permite trasladarse de forma autónoma aprovechando las corrientes y el oleaje. El casco exterior está moldeado para avanzar sobre las masas de agua sin requerir de un propulsor mecánico convencional.

La ausencia de motores integrados disminuye de manera drástica las tareas de mantenimiento técnico en alta mar. Además, facilita el traslado y posicionamiento de las estructuras en regiones oceánicas aisladas y de difícil acceso.

La iniciativa pretende solucionar de manera directa la escasez de potencia energética que sufren los centros de datos terrestres. El procesamiento continuo de algoritmos complejos requiere un suministro eléctrico constante que las redes actuales no logran garantizar.

El director ejecutivo de la firma resaltó que la fuerza del oleaje en mar abierto representa una fuente económica y limpia. Los avances técnicos actuales hacen posible el aprovechamiento de este recurso que antes resultaba inaplicable para fines informáticos.

Prototipo de Panthalassa Omicrono

El equipo fundador de este proyecto cuenta con la participación de otros inversores de gran relevancia en el entorno tecnológico. Entre los que destacan figuras de la categoría de Marc Benioff, Max Levchin y el inversor financiero John Doerr.

La plantilla técnica de la organización está constituida por ingenieros provenientes de firmas de transporte aeroespacial y automotriz. Profesionales con experiencia previa en el desarrollo de plataformas de recuperación marina forman parte esencial de este diseño.

La transferencia de los datos de usuario hacia las plataformas flotantes se gestiona mediante conexiones de carácter satelital. La red Starlink se encarga de canalizar los flujos de información desde los usuarios hacia los servidores oceánicos.

El procedimiento de colocación de las unidades implica un traslado horizontal inicial mediante remolcadores desde los puertos de fabricación. Una vez que la estructura alcanza la ubicación geográfica seleccionada, adopta una posición vertical estable para comenzar a operar.

Los responsables del proyecto todavía no han revelado las coordenadas exactas de las primeras rutas de ubicación comercial. Las zonas prioritarias serán aquellas que muestren un oleaje óptimo y se encuentren apartadas de las rutas comerciales náuticas.

El impacto sobre el ecosistema marino se reduce al mínimo debido a la reutilización interna de los fluidos hidráulicos. Al carecer de motores de combustión interna, las unidades flotantes evitan la liberación de gases contaminantes hacia la atmósfera terrestre.

Transporte del prototipo Omicrono

El principio fundamental de este desarrollo radica en el consumo inmediato de la electricidad en su sitio de origen. La organización ratificó que no realizarán transportes de energía hacia los litorales mediante cableados submarinos tradicionales.

Esta diferenciación operativa simplifica la ingeniería requerida y disminuye los costes asociados al transporte de electricidad. La modularidad del acero permite que la construcción de los nodos se ejecute con gran rapidez en los astilleros portuarios.

Thiel ha respaldado esta estrategia tras establecer su residencia en Sudamérica y mantener encuentros con autoridades gubernamentales locales. Su visión empresarial busca desplazar las barreras físicas de la computación hacia horizontes completamente inexplorados por el sector tecnológico.