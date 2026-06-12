El peligro invisible que esconde el filtro de tu aire acondicionado si no lo limpias antes de que empiece el calor

España se prepara cada año para afrontar temperaturas extremas que obligan a encender los sistemas de climatización de forma masiva. Estos aparatos se convierten en los mejores aliados para mantener el confort en el hogar durante los meses más calurosos.

Sin embargo, el olvido de su mantenimiento regular puede transformar estos equipos en focos invisibles de contaminación ambiental. La acumulación de suciedad en los componentes internos afecta directamente a la calidad del aire que respiramos en las habitaciones.

Los filtros de estos dispositivos actúan como una barrera que retiene las partículas de polvo, el polen y otros elementos en suspensión. Cuando se saturan, pierden por completo su eficacia protectora y permiten que los contaminantes vuelvan a circular libremente por la estancia.

Esta falta de higiene favorece la proliferación de microorganismos nocivos, tales como bacterias, hongos microscópicos y ácaros del polvo. Entre los patógenos más preocupantes destaca la legionella, una bacteria capaz de causar infecciones respiratorias graves en personas vulnerables.

La inhalación constante de este aire contaminado suele desencadenar síntomas molestos como irritación de garganta, sequedad ocular y dolores de cabeza continuos. Las personas que padecen asma o alergias estacionales ven intensificados sus problemas de salud de manera notable debido a este descuido.

Afortunadamente, realizar una limpieza profunda de los filtros es un procedimiento sencillo que cualquier persona puede ejecutar en su propia casa. El primer paso indispensable consiste en desconectar el aparato de la red eléctrica para garantizar la total seguridad durante el proceso.

A continuación, se debe retirar con cuidado la cubierta frontal de la unidad interior para acceder directamente a las mallas filtrantes. Estas piezas suelen extraerse con una ligera presión hacia arriba, siguiendo los carriles guía diseñados por el fabricante del equipo.

Filtro de un Split Omicrono

Una vez desmontadas, se recomienda utilizar una aspiradora de mano para eliminar la capa de polvo más gruesa de forma rápida. Después, se deben sumergir las rejillas en agua templada mezclada con un jabón neutro o unas gotas de vinagre blanco de limpieza.

Es fundamental frotar la superficie con suavidad utilizando un paño suave o las propias manos para evitar dañar el tejido del filtro. Bajo ningún concepto se deben emplear productos químicos abrasivos o cepillos de cerdas duras que puedan romper la delicada estructura protectora.

Tras el lavado, resulta crucial dejar secar las piezas por completo al aire libre en un espacio de sombra bien ventilado. Volver a colocar los componentes mientras aún conservan humedad propicia la aparición inmediata de moho y malos olores al encender el sistema.

Mientras los filtros se secan, es aconsejable revisar el estado de las láminas del evaporador que se encuentran detrás de ellos. Esta zona metálica también acumula residuos y puede limpiarse con un pulverizador de agua y unas gotas de alcohol desinfectante.

Filtro sucio y limpio Omicrono

La frecuencia ideal para realizar esta tarea de mantenimiento casero se sitúa justo antes del inicio de la temporada de uso intensivo. Asimismo, durante los meses de pleno rendimiento, conviene repetir la operación al menos una vez cada treinta días para asegurar la máxima higiene.

Además del beneficio evidente para el bienestar físico, un equipo limpio optimiza de forma drástica su rendimiento energético general. Cuando el aire fluye sin obstrucciones, el motor trabaja con menor esfuerzo y consume una cantidad menor de electricidad.

Por el contrario, los filtros obstruidos obligan al compresor a funcionar al máximo de su capacidad para alcanzar la temperatura seleccionada en el termostato. Este sobreesfuerzo continuado acelera el desgaste de los componentes internos y acorta la vida útil del electrodoméstico.