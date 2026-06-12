Alemania da una lección a España: crea una megabomba de calor fluvial para dar energía limpia a 50.000 hogares

La transición energética en Europa no se consolidará únicamente con paneles solares o parques eólicos flotantes. La verdadera batalla por la descarbonización se está librando en los sistemas de climatización urbana, un terreno donde Alemania acaba de asestar un golpe de autoridad.

La ciudad de Colonia, en el país germano, ha iniciado formalmente la construcción de la mayor bomba de calor de agua fluvial del continente, una colosal infraestructura de 150 megavatios (MW) térmicos que aprovechará la energía térmica latente en el río Rin.

El objetivo de este hito de la ingeniería sostenible es suministrar calefacción completamente renovable a más de 50.000 hogares a partir de 2028, logrando retirar de la atmósfera unas 100.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Una gigantesca batería térmica

Aunque las bombas de calor domésticas ya son una tecnología madura en viviendas unifamiliares, elevar este principio a escala industrial para abastecer distritos enteros representa un salto cualitativo sin precedentes.

La nueva central, ubicada en el distrito de Niehl, utilizará el caudal del río Rin como fuente de energía de baja temperatura. Mediante avanzados ciclos termodinámicos, esta temperatura se eleva exponencialmente hasta cumplir con los exigentes requerimientos de las redes de calefacción urbana.

Los grandes cursos fluviales actúan como colectores masivos de radiación solar y temperatura ambiental. Incluso a lo largo de los meses más severos del invierno europeo, el caudal del Rin retiene el calor suficiente para que los sistemas de recuperación operen con ratios de eficiencia extraordinarias.

Por cada unidad de electricidad limpia consumida por el sistema, se generan múltiples unidades de calor utilizable para la población, garantizando un suministro ininterrumpido y local.

Para maximizar su sostenibilidad, la instalación estará estructurada en tres módulos independientes de 50 MW cada uno y empleará amoniaco como refrigerante natural.

Esto elimina por completo el uso de gases fluorados de alto potencial de calentamiento global, alineándose con las normativas ecológicas más estrictas de la Unión Europea y asegurando una digitalización integral supervisada en tiempo real.

La bomba de calor fluvial alemana de 150 MW de capacidad. Everllence Omicrono

El verdadero motivo por el cual Alemania da una lección a España radica en la visión colectiva y estructural de la energía.

Mientras que en la península ibérica el debate público y las subvenciones estatales se han enfocado casi en exclusiva en la generación eléctrica fotovoltaica y en soluciones individuales de climatización, el norte de Europa prioriza la descarbonización del sector térmico, que representa la mayor parte del consumo energético real de la región.

Las redes de calefacción urbana (district heating) permiten intervenir simultáneamente en barrios enteros densamente poblados. El ciudadano no necesita realizar desembolsos prohibitivos en reformas privadas ni sustituir calderas de forma individualizada.

La infraestructura se gestiona a nivel municipal, aprovechando recursos locales como ríos, puertos o calor residual industrial.

Con la puesta en marcha de su nueva Ley de Planificación Térmica Municipal, ciudades alemanas como Hamburgo, Mannheim y Colonia están trazando mapas térmicos obligatorios para erradicar el gas natural de la ecuación.

En contraste, España, a pesar de contar con grandes cuencas fluviales y miles de kilómetros de costas aptas para la hidrotermia de alta eficiencia, sigue adoleciendo de una estrategia nacional robusta para desplegar redes de calor a gran escala, perdiendo la oportunidad de aprovechar una energía limpia que fluye en silencio frente a sus principales capitales.