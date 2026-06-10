España da una lección a Europa: tendrá la primera planta del mundo para reciclar cualquier tipo de plástico y obtener aceite

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Europa Press / Jorge Peteiro

El reciclaje sigue siendo una de las mejores prácticas para reducir la cantidad de basura que generamos diariamente, pero también sigue siendo un proceso poco eficiente que no siempre da los mejores resultados. Ahora, un nuevo proyecto puede solucionar eso.

Un equipo de investigadores del Instituto Van 't Hoff de Ciencias Moleculares (HIMS) de la Universidad de Ámsterdam ha desarrollado un innovador proceso que promete transformar la gestión global de residuos plásticos.

La tecnología, denominada Licuefacción Solvotérmica (STL), es capaz de procesar de forma simultánea todo tipo de plásticos mezclados y transformarlos en un aceite de alta calidad en un intervalo de apenas 30 minutos.

Tras superar con éxito las pruebas en los laboratorios de los Países Bajos, el programa piloto abordará su primera prueba real, y lo hará en España a lo largo de los próximos meses.

El proyecto cuenta con una financiación europea global dentro del programa PLASTICE, que maneja un presupuesto total de casi 20 millones de euros. De esa cantidad, el grupo de Ingeniería de Catálisis de la universidad neerlandesa, liderado por el profesor asociado Shiju Raveendran, ha recibido algo más de 1,5 millones de euros para el desarrollo específico de este sistema de reciclaje químico avanzado.

El objetivo prioritario es alcanzar un nivel de madurez tecnológica (TRL) de 6 o 7, un paso crítico que sitúa la innovación a las puertas de su viabilidad comercial. El protagonismo de España en este avance científico es absoluto, ya que albergará el primer banco de pruebas real fuera del entorno controlado del laboratorio.

Diseño de la planta piloto PLASTICE Omicrono

La planta piloto se instalará en Asturias, concretamente en las instalaciones del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA). Esta empresa pública aportará los residuos plásticos urbanos reales y heterogéneos que servirán para verificar si la tecnología responde de manera eficiente ante las impurezas, los restos orgánicos y las mezclas de polímeros que se encuentran en la basura doméstica del día a día.

El funcionamiento del sistema destaca por su rapidez y por la eliminación de los costosos procesos de clasificación previa que requieren los métodos de reciclaje mecánicos convencionales.

A través de la combinación de un disolvente, calor, presión elevada y catalizadores sólidos nanoestructurados que aceleran la reacción sin consumirse, los plásticos se descomponen a nivel molecular.

En media hora, el reactor genera tres componentes diferenciados: un gas con potencial de aprovechamiento energético, un residuo sólido carbonoso y el compuesto principal, un aceite marrón oscuro cuyas moléculas sirven como materia prima limpia para que la industria petroquímica fabrique plásticos nuevos y vírgenes.

Experimento en laboratorio del proceso PLASTICE Omicrono

El prototipo industrial que viajará desde los talleres de fabricación hasta Asturias está diseñado como una unidad transportable montada sobre estructuras de acero. El equipo completo se divide en dos módulos interconectados con un peso conjunto de aproximadamente 4.400 kilos.

El corazón del sistema está compuesto por un vaso de reactor con una capacidad de 25 litros, acompañado por tanques de almacenamiento, sistemas de seguridad integrados y mecanismos de control tanto presenciales como remotos.

Los diseños de ingeniería ya han recibido la certificación oficial de la entidad Bureau Veritas tras superar las pruebas de aceptación en fábrica y los estudios de riesgo HAZOP correspondientes.

Los responsables del desarrollo científico asumen que el despliegue en la planta asturiana determinará el verdadero valor industrial del proyecto. Las pruebas de laboratorio ya utilizaron muestras reales, pero el escalado a una infraestructura pública de gestión de residuos desvelará variables operativas imposibles de predecir de forma teórica.

El inicio de las operaciones en las instalaciones de COGERSA está programado para este mismo verano, y durante este tiempo los científicos evaluarán de manera directa la calidad del aceite resultante, el consumo energético de la planta y la viabilidad económica del modelo a gran escala.