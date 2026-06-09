La UE marca las normas: Apple apunta a la Comisión para explicar por qué el nuevo Siri de iPhone no llega a España

La presentación de la WWDC 2026 ha sido una de las más importantes de la historia reciente de Apple, con la presentación del nuevo Siri AI, que por fin pone al asistente a la altura de alternativas como Gemini o ChatGPT.

Es el 'regalo de despedida' de Tim Cook, que el próximo 1 de septiembre abandonará su puesto de CEO después de 15 años al mando. Sin embargo, también es el escenario de una nueva pelea entre Apple y la Comisión Europea, con los usuarios como víctimas colaterales.

Y es que Apple ha revelado que Siri AI no estará disponible en la Unión Europea en los sistemas operativos iOS 27 y iPadOS 27 cuando sean lanzados a lo largo del próximo otoño, dejando a los usuarios sin la mayoría de las grandes novedades basadas en IA.

En otras palabras, los usuarios españoles de iPhone y iPad no podrán usar el nuevo asistente con funciones avanzadas como la capacidad de mantener conversaciones, usar la pantalla como contexto para nuestras dudas, o usar la cámara del dispositivo para saber más sobre cualquier cosa que tengamos delante.

Posteriormente, Apple ha aclarado que Siri AI sí estará disponible en la Unión Europea, pero únicamente en macOS 27 y visionOS 27, los sistemas operativos de los ordenadores Mac y MacBook y de las gafas de visión aumentada Vision Pro, respectivamente.

Sin embargo, la compañía también ha explicado que el Apple Watch se quedará sin Siri AI, ya que el reloj inteligente requiere de la conexión con el iPhone para acceder al asistente.

En una carta pública, Apple ha explicado el motivo por el que no va a lanzar Siri AI para iPhone en la UE, y apunta con el dedo directamente a la Comisión Europea como la principal culpable, asegurando que su intención es proteger la privacidad de los usuarios.

Pero la cuestión es más complicada de lo que parece, y es la consecuencia del complicado equilibrio entre fomentar la innovación y asegurar un mercado competitivo en el que no existan monopolios efectivos.

La ley que prohíbe Siri AI

La clave del asunto se encuentra en la Ley de Mercados Digitales, o DMA por sus siglas en inglés, una normativa de la Unión Europea diseñada para reducir el control que las grandes empresas tecnológicas tienen sobre sus plataformas.

Para ello, la DMA establece que las compañías no pueden ser las únicas suministradoras de servicios, y que deben permitir la competencia en sus propias plataformas; y eso es precisamente lo que Apple no quiere.

Siri AI en el iPhone Apple Omicrono

La explicación de Apple es que, para funcionar correctamente, Siri AI obtiene acceso a todo nuestro dispositivo, desde el hardware hasta el software, pasando por los datos de los usuarios.

Sobre esto último, Apple presume de ofrecer la experiencia más privada del mercado, de no almacenar datos de los usuarios en sus servidores y de mantener muchos procesos de manera local, en el propio dispositivo.

Sin embargo, con la ley en la mano, eso supone que Apple tendría que ofrecer ese mismo acceso a otras aplicaciones de inteligencia artificial de la competencia para asegurarse de que no mantiene una posición dominante en el mercado.

Apple defiende que, con esta interpretación, estaría obligada a ofrecer acceso a los datos de los usuarios a cualquier aplicación, además de un acceso profundo y prácticamente ilimitado al dispositivo.

Siri integrada en Spotlight para macOS Apple Omicrono

De esta manera, los asistentes de terceros podrían hacer cosas como leer los mensajes privados, efectuar pagos y transacciones y modificar los archivos del sistema, de la misma manera que puede hacerlo Siri AI.

Apple considera que este es un riesgo demasiado grande para el usuario, y por eso, ha creado una solución llamada Trusted System Agent, un intermediario que gestiona las peticiones realizadas por una IA de terceros y limita su acceso al dispositivo.

La compañía presentó este sistema a la Comisión Europea como una solución que permitirá instalar otras IA en el iPhone, al mismo tiempo que se protegen los datos de los usuarios. Sin embargo, la Comisión la rechazó completamente.

Y es que la postura de la Comisión Europea se centra en la competencia y la protección de los derechos del consumidor. Si Apple otorga más poderes a su IA, eso supondrá que tiene una ventaja competitiva respecto a sus competidores.

Por ejemplo, si no queremos usar Siri AI en nuestro iPhone y preferimos ChatGPT, nos encontraremos con que su app no puede hacer lo mismo que la de Apple y obviamente, eso hará que los consumidores prefieran Siri AI. A largo plazo, esto dará ventaja a Siri AI y le hará ganar usuarios que de otra manera tal vez no ganaría.

Aunque Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, ha mostrado públicamente su deseo de colaborar para lanzar Siri AI en la Unión Europea, en la práctica estamos en una situación de impasse.

O bien Apple termina cediendo y compite en igualdad de condiciones con otras compañías de IA, o bien la Comisión Europea cede y acepta que la protección de datos del usuario es más importante que la competencia.

Pero si esto último ocurre, se abrirá la puerta a que el resto de compañías, como Google, haga lo mismo cerrando sus plataformas a la competencia con la excusa de la privacidad.