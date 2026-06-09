Entró en vigor: el Ayuntamiento te puede multar con hasta 750 euros si el aire acondicionado de tu casa gotea agua a la calle

Es una escena clásica del pleno verano en España. Caminas por la calle buscando desesperadamente la sombra de los edificios, intentando protegerte de un sol abrasador que parece derretir el asfalto. De repente, sientes el impacto de unas gotas frías en la cabeza.

Miras hacia arriba esperando ver nubes de tormenta, ropa recién tendida o a un vecino despistado regando sus plantas. Sin embargo, la realidad es otra bien distinta, ya que se trata del goteo incesante de la unidad exterior de un aire acondicionado que cae directamente sobre los peatones.

Lo que para muchos transeúntes es una molestia diaria, para los propietarios de estos aparatos se ha convertido en un riesgo real para el bolsillo, ya que las normativas municipales se han endurecido notablemente con multas de hasta 750 euros.

Para entender el origen del problema, primero hay que desmitificar el funcionamiento de estos equipos de climatización.

El aire acondicionado no produce agua por sí mismo, sino que realiza un proceso físico básico en el que condensa la humedad ambiental del interior de la vivienda al enfriar el aire.

Esta humedad se convierte en agua líquida que debe ser recogida y evacuada de forma segura.

El verdadero conflicto tecnológico y doméstico surge cuando, por una mala instalación, una rotura o la falta de mantenimiento, la unidad exterior expulsa este líquido directamente hacia la calle en lugar de canalizarlo de manera adecuada.

Viviendas de Madrid dotadas de aire acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas. Juanjo Martín EFE

Muchos usuarios optan por soluciones caseras o parches temporales, como colocar una garrafa de plástico o una maceta al final del conducto para recoger el agua.

Aunque esto puede evitar temporalmente que el líquido caiga sobre la acera, requiere una atención constante para vaciar el recipiente antes de que se desborde, por lo que si te descuidas, el problema persiste.

La normativa actual, apoyada en el Real Decreto 115/2017, es clara al respecto y establece que el agua de condensado debe dirigirse obligatoriamente a un desagüe de pluviales o a la red general de la vivienda para evitar derrames incontrolados.

Además, la ley exige que cualquier instalación o manipulación de estos sistemas sea realizada exclusivamente por un técnico certificado, garantizando que el flujo de agua vaya siempre a una tubería conectada y nunca a la vía pública.

Si eres propietario de un equipo que gotea, debes saber que eres el único responsable legal de la infracción y que está totalmente prohibido verter este líquido a la calle.

La cuantía de las sanciones varía según las normativas de cada localidad, clasificándose entre leves y graves según el municipio. Un ejemplo estricto de esto es la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, que regula de forma específica el control de estos vertidos para evitar el desperdicio y las molestias en la vía pública.

Mientras que en algunas localidades las multas por goteos leves parten de los 90 a los 300 euros, bajo este tipo de regulaciones de eficiencia y convivencia la penalización estándar puede situarse perfectamente entre los 100 y los 750 euros.

Incluso existen grandes urbes donde la cifra puede superar con creces los 1.000 euros en casos graves, por lo que mantener el equipo a pleno rendimiento y revisar los conductos de evaporación es la mejor estrategia para evitar tener que rascarse el bolsillo este verano.