Ya ha entrado en vigor: el Gobierno multa con hasta 6 millones de euros a los vecinos por no reformar el ascensor

En España cada vez es menos común encontrarse con un edificio sin ascensor, pero lo que muchas comunidades de vecinos no saben es que no se pueden olvidar de mantenerlo; el riesgo no es sólo para sus vidas, también económico.

Y es que no es una cuestión únicamente de mantener el ascensor limpio y en buen estado; debido a la normativa adoptada con el Real Decreto 355/2024, también es necesario modificarlo y mantenerlo actualizado con los últimos criterios de seguridad.

En concreto, ahora el parque de ascensores de España debe recibir la aplicación completa de la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1, que actualiza las medidas de seguridad y de accesibilidad para adaptarlas a los estándares modernos.

Un detalle muy importante de esta normativa es que, además de a los ascensores de nueva instalación, también afecta a los ascensores ya instalados de manera retroactiva; por lo tanto, incluso si en su día el constructor y el instalador dieron el visto bueno, puede que ya no valga.

Y es que son los propios residentes, a través de la comunidad de vecinos, los que deben asumir la responsabilidad de las instalaciones existentes, y no el instalador original; por lo tanto, no vale con asumir ignorancia de la nueva normativa.

Las consecuencias para las comunidades que ignoren o se salten estos requisitos varían dependiendo de la gravedad y de las posibles consecuencias que puede tener para la seguridad.

Por ejemplo, una infracción leve alcanza un máximo de 60.000 euros, y eso incluye retrasos menores para adoptar medidas que subsanan problemas que no comprometen la seguridad.

En cambio, las infracciones graves pueden suponer sanciones de hasta 6 millones de euros, e incluye malas prácticas como mantener el ascensor en funcionamiento sin haberlo regularizado después del plazo obligatorio.

Cambios obligatorios en ascensores

Entre los elementos obligatorios destaca la instalación de barreras infrarrojas en las puertas de la cabina, que detecten la presencia de personas u objetos desde los 25 milímetros hasta los 1.600 milímetros de altura para evitar atrapar a alguien.

De la misma manera, es necesario corregir fallos de nivelación deficiente entre la cabina y el suelo que puedan provocar tropiezos, además de instalar sistemas de comunicación bidireccional en la cabina para casos de emergencia e instalar dispositivos de control de sobrecarga.

Pasillo de un edificio con ascensor.

La normativa también actualiza componentes vitales del ascensor para hacerlos más seguros. Por ejemplo, en España muchos ascensores instalados durante la segunda mitad del siglo pasado aún utilizaban guías de madera o perfiles metálicos cilíndricos para dirigir el recorrido. La normativa obliga a retirar estos elementos e instalar nuevas guías de acero, que permiten instalar los nuevos sistemas de frenado de emergencia.

Además, las comunidades deben comprobar que el ascensor disponga de un plan de mantenimiento actualizado, además de un número de Registro de Aparato Elevador, un código único identificativo que es proporcionado por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma.

La frecuencia de las revisiones obligatorias también ha recibido cambios. Los edificios destinados a viviendas de más de 20 pisos o que tengan más de cuatro plantas accesibles con ascensor tienen que superar una inspección cada cuatro años, mientras que los inmuebles con un menor número de viviendas o plantas deberán hacerlo cada seis años.

La normativa establece unos plazos concretos para ejecutar las reformas necesarias en caso de que nuestro ascensor no cumpla con estos requisitos, aunque depende de la gravedad y de la complejidad.

Por ejemplo, mientras que la nivelación se debe realizar en un plazo de apenas un año, la sustitución de las guías de madera se puede extender entre los tres y los diez años, dependiendo del año de fabricación del aparato.