Los expertos coinciden: "Combinar el ventilador con el aire acondicionado disminuye el gasto eléctrico en casa"

Climatizar la vivienda durante los meses más calurosos en España no tiene por qué depender exclusivamente de mantener los equipos de refrigeración al máximo. La clave para optimizar el presupuesto familiar radica en un tándem estratégico: la alianza entre el aire acondicionado y el ventilador.

La combinación inteligente de ambos sistemas alivia de forma drástica la carga de trabajo de los aparatos y reduce el gasto eléctrico mensual sin perder una pizca de confort térmico.

La base de este método se apoya directamente en la física de nuestro propio cuerpo. Los ventiladores no enfrían el ambiente de forma real, sino que generan una corriente constante que acelera la evaporación de la transpiración y ayuda a disipar el calor corporal.

Una investigación de 2022 publicada en The Lancet Planetary Health ratifica que la ventilación interior eleva el umbral de comodidad entre tres y cuatro grados.

En la práctica, esto significa que una estancia a 28 o 30 grados con un ventilador en marcha puede percibirse igual de agradable que una habitación a 25 grados enfriada únicamente con aire acondicionado.

Aire acondicionado en casa

Al utilizarlos de forma conjunta, el ventilador se encarga de propagar el aire frío de manera homogénea por toda la estancia.

Esto permite configurar el termostato del aire acondicionado a unos razonables 26 o 27 grados, evitando el error habitual de bajarlo a 22 o 23 grados. El impacto directo en el recibo de la luz es notable.

"Un ventilador consume muy poco comparado con un aire acondicionado. Incluso combinado con aire acondicionado ayuda a reducir el consumo, porque puedes subir unos grados la temperatura y seguir teniendo sensación de confort", explica el ingeniero Daniel Beguería.

De hecho, este hábito cruzado logra recortar el consumo energético general entre un 17 % y un 73 %, dependiendo de las condiciones externas y del tipo de inmueble.

Esta alternativa se vuelve crucial en un escenario donde el confort estival ahoga las finanzas domésticas. Según estimaciones de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), encender el aire acondicionado entre cuatro y ocho horas diarias encarece la factura mensual entre 30 y 90 euros.

Este impacto económico traspasa lo financiero para convertirse en una problemática social: estadísticas de Eurostat revelan que el 20 % de la población española se ve incapaz de mantener un clima adecuado en sus hogares durante el verano, una vertiente estival de la pobreza energética que golpea con mayor dureza a las rentas bajas, la población anciana y las viviendas antiguas defectuosamente aisladas.

Cuando se analizan de forma independiente, la brecha de consumo entre ambos electrodomésticos resulta abismal. Un informe técnico de Faro Barcelona destaca que un ventilador de techo encendido unas 800 horas anuales demanda apenas 10,4 kWh, frente a los apabullantes 392 kWh que requiere un aire acondicionado en el mismo intervalo de tiempo.

Ventilador de techo AliExpress

Por este motivo, Beguería, ingeniero de obra de Estudio Raíces, defiende este sistema como la herramienta idónea para la rutina diaria, señalando en una entrevista para La Vanguardia que "es más cómodo y eficiente para el día a día porque reparte mejor el aire y no ocupa espacio".

Además, la ventilación mecánica ofrece una sensación más orgánica y evita resecar el ambiente tras horas de funcionamiento. No obstante, este sistema mixto también tiene límites físicos, ya que al no bajar la temperatura real del aire, el ventilador se muestra insuficiente ante olas de calor extremas o en inmuebles desprotegidos del sol.

En cuanto al uso del aire acondicionado, el especialista desaconseja por completo el impulso de forzar el aparato al mínimo para enfriar la casa con rapidez. "Hay una tendencia a intentar enfriar la casa muy rápido y eso genera más consumo y menos confort", advierte Beguería.

En su lugar, se sugiere recurrir a la función deshumidificadora si impera el bochorno por humedad. Antes de invertir en equipos más potentes, la recomendación principal es revisar la arquitectura del hogar, resumiendo como primer paso esencial el uso de "aislamientos, buenas cortinas, persianas, protección solar y ventilación cruzada por la noche".