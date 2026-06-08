Demis Hassabis (49), directivo de Google: "estamos a solo unos años, tal vez en el 2030, de una nueva era humana"

Demis Hassabis en una rueda de prensa tras recibir en 2022 el Premio Princesa de Asturias 2022 en Investigación Científica y Técnica. YouTube

El pasado Google I/O estuvo protagonizado exclusivamente por la inteligencia artificial de Gemini, con el lanzamiento de nuevos modelos como Gemini Omni y nuevas funciones como los agentes de IA en Android.

Sin embargo, en Google creen que el valor de la inteligencia artificial va a ir mucho más allá de generar vídeos y hacer pedidos de comida por Internet; de hecho, en la compañía ya están mirando al futuro y a la manera en la que la IA va a cambiar a la sociedad.

Es una advertencia que Demis Hassabis, CEO de DeepMind, la división especializada en IA, ha realizado durante una conferencia organizada por la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford, donde detalló los avances obtenidos en sus laboratorios.

Hassabis utilizó el término Inteligencia Artificial General (AGI) para definir la próxima frontera del sector y advirtió de su llegada en esta misma década

"Hemos estado llamando AGI a esta próxima versión de inteligencia artificial verdaderamente general", explicó el máximo responsable de Google DeepMind para definir el objetivo de la industria. Lejos de situar este hito en un futuro remoto, concretó el plazo de ejecución de manera específica: "Creo que estamos a solo unos años de eso, tal vez como 2030, más o menos un año, lo cual es asombroso solo imaginarlo, realmente".

Esta estimación sitúa la transformación radical de los sistemas productivos y sociales en un horizonte de apenas unos años. Para el científico e investigador, la obtención de una inteligencia artificial general no representa una simple mejora de las herramientas informáticas actuales, sino un punto de inflexión absoluto.

En sus propias declaraciones durante el encuentro de Stanford, Hassabis definió este momento histórico de forma categórica como el inicio de una “nueva era humana”.

La cercanía de este cambio tecnológico ha llevado al directivo a exigir una mayor atención por parte de las instituciones políticas, económicas y educativas, que a su juicio deben empezar a diseñar estrategias de adaptación de manera inmediata.

"La sociedad necesita escuchar eso porque no tenemos mucho tiempo para prepararnos para lo que eso significa", advirtió el ejecutivo al analizar el impacto logístico y laboral de la tecnología. Añadió además un diagnóstico sobre la magnitud de la transición que experimentará el mundo: "Va a ser enormemente profundo, creo".

Para describir el momento de aceleración actual, el cofundador de DeepMind recurrió a una analogía que sitúa las innovaciones presentes como los pasos previos a un cambio irreversible en la historia de la civilización. "Cuando miremos atrás a este momento, creo que nos daremos cuenta de que estábamos parados en las faldas de la singularidad", afirmó el directivo.

Con esta idea, el ejecutivo equipara el desarrollo proyectado para los próximos años con la singularidad tecnológica, el escenario teórico donde el avance técnico supera la capacidad de previsión humana.

De acuerdo con su análisis, el año 2026 representa el punto de inflexión técnico donde las herramientas han comenzado a madurar de forma definitiva. Según Hassabis, es ahora cuando los agentes de inteligencia artificial y sus funciones avanzadas de ejecución de tareas empiezan a integrarse de manera útil en los flujos de trabajo profesionales.

Esta fase de despliegue comercial permite a los ingenieros observar el rendimiento real de los modelos y trazar con mayor claridad el mapa de desarrollo restante. "El futuro, en mi opinión, está aún por escribirse, pero estos próximos años van a ser muy críticos en cuanto a qué dirección tomará y cómo queremos colectivamente que sea", concluyó el directivo respecto a la responsabilidad global en la gobernanza de la IA.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, la postura de Hassabis muestra ciertos matices de prudencia frente a las previsiones de otros competidores directos de la industria.

Y es que otras figuras del sector de la IA, como Elon Musk, ya presumieron de la llegada de la AGI en este mismo año, asegurando que para 2030 la tecnología superará la inteligencia de toda la humanidad combinada.