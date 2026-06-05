La revolución de la limpieza total ya está aquí: Dreame presenta la serie X60 Pro y el asombroso robot escalador Cyber X

La marca redefine la limpieza integral con una potencia y precisión quirúrgicas, garantizando resultados impecables en cada rincón sin que tengas que mover un solo dedo.

Imagina un hogar donde el polvo no tiene donde esconderse, donde las manchas invisibles son detectadas por una tecnología biónica y donde, por primera vez en la historia, las escaleras ya no son un obstáculo. Dreame Technology, líder mundial en soluciones inteligentes, ha roto todas las barreras de la robótica doméstica con el lanzamiento de la nueva serie X60 Pro.

No es solo una simple actualización, es una solución de limpieza integral potente y avanzada para quienes exigen que su hogar luzca lo más brillante posible, pero sin tener que moverse.

Esta nueva generación de aspiradores redefine la potencia con su succión 42.000 Pa Vormax e introduce una inteligencia artificial capaz de ver lo que el ojo humano ignora.

Dreame X60 Pro Ultra Complete: El nuevo estándar de la limpieza absoluta

Dreame X60 Pro Ultra.

Dentro de la nueva serie, el X60 Pro Ultra se posiciona como el modelo insignia y el primero en estar disponible a la venta en España desde hoy con una oferta de lanzamiento de 200€ de descuento hasta el 11 de junio. Este robot aspirador cuenta con un sistema de precisión quirúrgica gracias a su primer brazo de doble articulación.

La tecnología UltraExtend es el corazón de este dispositivo. Olvida esos rincones donde siempre se acumula el polvo porque el robot no llega. Gracias a su brazo biónico, el cepillo lateral se extiende hasta los 12 cm (SideReach), mientras que la mopa alcanza los 18 cm (MopExtend RoboSwing).

Este sistema imita el movimiento de un brazo humano: una articulación actúa como el hombro y la otra como el antebrazo, permitiendo que el aspirador ‘abrace’ las patas de las sillas, se meta bajo muebles bajos y recorra los rodapiés con una precisión absoluta.

Una succión sin precedentes

Con 42.000 Pa de succión Vormax, el X60 Pro Ultra elimina desde el polvo más fino en las profundidades de una alfombra hasta la suciedad más pesada. Para evitar el mantenimiento constante, incorpora el HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, un cepillo diseñado específicamente para que los pelos (humanos o de mascotas) no se enreden, manteniendo el flujo de aire siempre al máximo y ahorrándote la tediosa tarea de mantenimiento.

Además, cuenta con un sistema de cámaras duales con inteligencia artificial que detecta manchas de líquidos transparentes mediante una luz azul proactiva. Y su navegación Versalift le permite reconocer más de 320 tipos de objetos y reaccionar en 0,1 segundos, evitando obstáculos de apenas 10 mm. Es más rápido que el propio parpadeo humano.

Gracias a su carga rápida de 11 A, el robot puede recuperar el 24% de su batería en apenas 5,5 minutos. Esto le permite cubrir superficies de hasta 1.000 m² con una sola carga, convirtiéndose en la opción ideal para viviendas de gran tamaño. Asimismo, es capaz de cruzar umbrales de hasta 10 cm gracias a un sistema de pasos consecutivos, superando así barreras arquitectónicas de 5 cm cada una.

El Dreame X60 Pro Ultra Complete está disponible para la venta oficial desde hoy. La oferta de lanzamiento durará hasta el 11 de junio y podrás hacerte con un modelo por 1.299 euros solo durante estos días. Está disponible en negro, gris y blanco.

La familia X60 Pro: Una solución para cada hogar

Aunque el X60 Pro Ultra Complete es el primer protagonista, Dreame ha diseñado dos variantes adicionales que llegarán al mercado en agosto para quienes buscan un nivel de personalización y automatización aún mayor.

El modelo X60 Pro Ultra Matrix es una oda al diseño industrial y la higiene extrema. Cuenta con una versión ‘vision’ con panel transparente e iluminación Soft Dot Matrix (luz de efecto 'respiración'), permitiendo ver el interior del robot mientras trabaja. Su gran diferencia es la estación de intercambio de múltiples mopas: el robot decide automáticamente si usar mopas de nailon para la grasa de la cocina o esponjas de alta retención para el baño, evitando la contaminación cruzada. Este aspirador estará disponible en negro, blanco (por 1.699 euros) y transparente o vision (por 1.799 euros).

X60 Pro Ultra Matrix.

Si el espacio es un problema, el X60 Pro Master es la solución. Su estación de carga es increíblemente compacta (apenas 416 mm de altura), diseñada para integrarse en muebles de cocina o espacios reducidos. Es el modelo definitivo para quienes buscan llenado y vaciado automáticos durante meses sin que el dispositivo ocupe media habitación. Su precio es de 1.599 euros y estará disponible en negro.

X60 Pro Master

El futuro se llama Cyber X: El robot que sube escaleras

Pero el anuncio más disruptivo de Dreame es, sin duda, el Cyber X. Presentado como un adelanto que llegará en el segundo semestre de 2026, este dispositivo es el primer robot biónico con sistema de cuatro orugas capaz de subir escaleras.

Movilidad total: Supera pendientes de hasta 42° y peldaños de hasta 30 cm de altura.

Seguridad máxima: Equipado con orugas de caucho industrial y triple freno, garantiza que no dañará tus escalones ni resbalará.

Versatilidad: No es un robot independiente, sino un accesorio avanzado compatible con toda la serie X60 Pro. Se acopla a tu unidad principal para llevar la limpieza de una planta a otra de forma autónoma.

Cyber X subiendo escaleras. jpg

Como promoción de lanzamiento, 10 de los primeros compradores de la serie X60 Pro tendrán la oportunidad de ganar un Cyber X de regalo, siendo los pioneros en disfrutar de una limpieza verdaderamente integral en viviendas de varias plantas.

¿Qué puedes hacer para conseguirlo?

Realiza tu compra de X60 Pro Ultra Complete antes del 11 de junio.

Compártelo en redes sociales, ya sea con un post sobre el pedido o con un unboxing y etiqueta a la marca.

Se hará llegar el Cyber X a 10 seleccionados de esos primeros compradores. Obtén toda la información en su página web.

¿Cómo elegir el robot Dreame adecuado para ti?

X60 Pro Ultra Complete



Elegir el modelo perfecto depende de las necesidades específicas de tu hogar, aunque todos comparten la base tecnológica de los 42.000 Pa de succión Vormax y el sistema de limpieza extensible.

Si lo que buscas es el rendimiento más equilibrado, potencia máxima y disponibilidad inmediata, el X60 Pro Ultra Complete es tu mejor elección. Es el todoterreno de la gama, capaz de fregar con agua a 100°C para eliminar el 99,9% de las bacterias y mantener la temperatura de la mopa por encima de los 40°C durante todo el proceso, y además está disponible ya desde hoy.

Para los entusiastas del diseño y la higiene segmentada, el X60 Pro Ultra Matrix (disponible en julio) ofrece ese plus de exclusividad con sus mopas intercambiables y su estética transparente en su versión vision. Por último, si vas a realizar una reforma o quieres que el robot pase totalmente desapercibido bajo un mueble y esté totalmente integrado en la cocina u otro espacio adecuado, el X60 Pro Master (disponible en julio) con su toma de agua directa es la cima de la comodidad.

La serie X60 Pro no es solo una actualización; es el compromiso de Dreame con un hogar donde la limpieza ya no es una tarea, sino un proceso invisible y perfecto.