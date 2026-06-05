El refugio de Carlos Alcaraz en verano: el Sunreef ULTIMA 88, un superyate de lujo de 24 metros y 9 millones de euros

Lejos de la presión de la ATP, de la tierra batida y de la intensidad del circuito profesional, el tenista español Carlos Alcaraz ya tiene el escondite perfecto para desconectar de la competición y descansar en verano: un superyate de lujo de 24 metros y 9 millones de euros.

Alcaraz ha decidido dar el salto por la puerta grande al mundo de la náutica de gran eslora y ha firmado un contrato con el prestigioso astillero Sunreef Yachts para la construcción de su nuevo barco, el Sunreef ULTIMA 88.

Se trata de un espectacular catamarán de alta gama totalmente personalizado que se convertirá en su santuario flotante durante sus periodos de vacaciones.

Esta obra de arte de la ingeniería naval cuenta con un precio base que ronda los 8,7 millones de euros, pero debido a las exclusivas modificaciones encargadas por el tenista murciano, la cifra final superará holgadamente los 9 millones de euros, lo que equivale a más de 10 millones de dólares.

Cabe señalar, eso sí, que actualmente Carlos Alcaraz no tiene el yate Sunreef ULTIMA 88 amarrado en ningún puerto porque la embarcación se encuentra en plena fase de construcción.

El yate Sunreef ULTIMA 88 de Carlos Alcaraz. Sunreef Yachts Omicrono

Según los anuncios oficiales de marzo y abril de 2026, el tenista ha encargado este catamarán a medida y ha visitado recientemente los astilleros de la empresa naviera en Polonia para supervisar de primera mano todo el proceso de fabricación.

Por el momento, todavía no se ha hecho público cuál será su puerto base definitivo una vez que la embarcación sea terminada y entregada al deportista para sus jornadas de descanso.

Un superyate de lujo

Las dimensiones del nuevo yate de Alcaraz son imponentes y guardan una curiosa relación con su profesión, ya que el Sunreef ULTIMA 88 cuenta con casi 24 metros de eslora, una longitud que equivale prácticamente al milímetro al largo de una pista de tenis reglamentaria, fijada en 23,77 metros.

Al tratarse de una plataforma multicasco, el espacio habitable se multiplica de forma exponencial en comparación con un yate monocasco convencional, ofreciendo una estabilidad y un confort incomparables a la hora de fondear en las calas más exclusivas.

Además, el superyate está diseñado para un estilo de vida activo y enérgico, siendo capaz de alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos (unos 48 km/h) para ofrecer una navegación emocionante y rápida entre islas.

La verdadera joya de la corona para el entretenimiento a bordo se encuentra en su espectacular zona de popa, bautizada por el astillero como Ocean Lounge.

Este espacio de ocio junto al mar cuenta con un gran garaje integrado para almacenar motos de agua, una plataforma hidráulica para acceder al baño con total comodidad y unas terrazas laterales abatibles que se abren sobre el mar, ampliando la superficie útil del barco para crear una auténtica playa privada flotante.

El interior también reflejará al detalle los gustos de Alcaraz, con capacidad para invitados repartida en cuatro camarotes de lujo y una espaciosa suite del armador situada en la parte delantera de la cubierta principal, la cual aprovechará todo el ancho del barco, disfrutará de abundante luz natural y dispondrá de un gran baño con bañera.

El yate Sunreef ULTIMA 88 de Carlos Alcaraz. Sunreef Yachts Omicrono

Para coronar el diseño, la cubierta superior o flybridge ofrecerá amplias zonas de sofás, solárium y comedores al aire libre para disfrutar de cenas bajo las estrellas durante las noches estivales.

Fiel a los nuevos tiempos y a la filosofía del astillero, del que también son embajadores otros grandes deportistas españoles como Rafael Nadal o Fernando Alonso, el Sunreef ULTIMA 88 de Alcaraz es un prodigio de la tecnología sostenible.

La embarcación ofrece la posibilidad de incorporar sistemas de propulsión híbrida de última generación y paneles solares integrados directamente en la estructura, permitiendo reducir el impacto ambiental y navegar de forma silenciosa en este palacio flotante donde la palabra desconexión cobra un significado completamente nuevo.