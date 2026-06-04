Ha entrado en vigor: hasta 4,5 millones de euros de multa por volar drones durante la visita del papa León XIV a España

La visita del papa León XIV a España es algo más que un evento histórico, también es uno de los mayores desafíos posibles para las fuerzas de seguridad del estado. De hecho, el Ministerio del Interior lo ha definido como el "mayor reto logístico de seguridad" en los 200 años de la Policía Nacional.

El dispositivo estará formado por más de 15.000 agentes de varias unidades, que estarán repartidos de manera diferente a anteriores visitas apostólicas. No en vano, la tecnología ha avanzado mucho y con ella, las posibles amenazas contra el Papa y las localizaciones que visitará.

En concreto, la Policía Nacional ha puesto una especial atención a la amenaza que suponen los drones; incluso un modelo comercial modificado es capaz de volar de un punto a otro de la ciudad y ejecutar un ataque imprevisto.

Por ello, se han tomado varias medidas para detectar y neutralizar cualquier posible amenaza aérea, entre las que se encuentran una prohibición completa para volar drones de manera no autorizada, que afecta a la totalidad del municipio de Madrid y a zonas de Cataluña y Canarias entre el 6 y el 12 de junio.

La restricción se aplica tanto a vuelos recreativos y particulares como a proyectos comerciales e informativos. En otras palabras, no podremos usar un dron para hacer fotografías aéreas ni grabar vídeos para publicarlos en redes sociales.

Las repercusiones para quienes ignoren esta prohibición son muy severas. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, ha recordado que ya existen normativas que se pueden activar en este tipo de situaciones, con sanciones que varían dependiendo de la gravedad de la infracción.

Aunque normalmente las multas para usuarios de drones empiezan en los 60 euros en casos de aficionados sin mala intencionalidad, las cuantías se disparan por las circunstancias especiales, como la presencia de aglomeraciones y la activación del nivel cuatro de alerta terrorista.

Los agentes de la Policía Nacional usarán drones durante la visita del papa León XIV Europa Press Omicrono

Con esto en cuenta, las multas para particulares pueden alcanzar los cientos de miles de euros por volar un dron cerca del papa o que afecte de alguna manera al dispositivo de seguridad, mientras que los profesionales que infrinjan la ley pueden recibir sanciones de entre 4.500 euros y 4,5 millones de euros.

A eso hay que sumar que el inspector jefe de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, Ángel Siles, ha advertido que los ciudadanos que ignoren estas advertencias y decidan volar un dron durante la visita del papa pueden sufrir consecuencias penales.

Siles también ha hecho un llamamiento a los asistentes para que, si ven un dron en la zona, no lo toquen ni intenten atraparlo, y en vez de eso deberían avisar inmediatamente a los agentes desplegados en la zona.

Sin embargo, es poco probable que se llegue a esa situación, porque la Policía Nacional va a levantar un "escudo tecnológico" con inhibidores de frecuencia, además de un sistema de alerta temprana llamado SIGLO-CD.

Se trata de un sistema global contra drones que monitoriza de forma constante el espacio aéreo. En caso de detectar un dron en las inmediaciones de los eventos o dentro de la cápsula de seguridad montada por la Policía Nacional, las fuerzas de élite emplearán los nuevos rifles antidrones de última generación.

Estas herramientas están diseñadas para emitir ondas de frecuencia capaces de interrumpir la señal entre el dron y su estación de control, neutralizando el aparato y provocando un aterrizaje forzoso sin necesidad de destruirlo en el aire.

En Madrid, el centro de mando estratégico estará situado en el complejo policial de Canillas, desde donde se coordinarán las operaciones aéreas que además de los inhibidores y los rifles antidrones, incluyen un avión, siete helicópteros convencionales y 16 drones propios de la Policía Nacional que captarán imágenes en tiempo real para prever incidentes de movilidad en puntos críticos.