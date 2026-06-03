Va a entrar en vigor: a partir del mes de julio todos los coches matriculados en España deberán controlar al conductor

Pedro Sánchez subido a un kart de Mario Kart hecho con Lego. OXO Museo del Videojuego Omicrono

La Unión Europea está creando nuevas normativas europeas que buscan incrementar de manera notable la protección de todos los ciudadanos en las carreteras. Esta estrategia se consolidará de forma definitiva durante este verano con la introducción de normativas más estrictas para los automóviles nuevos.

El próximo 6 de julio entrará en vigor una regulación que transforma los requisitos esenciales para la comercialización de vehículos. A partir de esa fecha, todos los coches que se matriculen por primera vez deberán contar con tecnologías específicas de asistencia.

Esta medida representa la fase definitiva de la normativa comunitaria denominada GRS2 dentro del territorio europeo. Anteriormente, estos dispositivos electrónicos solo eran obligatorios para los fabricantes que buscaban la homologación de modelos completamente nuevos.

La normativa actual da un paso definitivo al exigir estas herramientas en cualquier unidad que salga de los concesionarios. El cambio legal afectará directamente a los compradores de vehículos nuevos, quienes dispondrán de tecnologías de seguridad de serie.

Los sistemas avanzados de ayuda a la conducción son conocidos habitualmente bajo las siglas técnicas internacionales ADAS. El propósito principal de estas herramientas es colaborar de forma activa con el conductor para mitigar los fallos humanos al volante.

Detección de ocupante en un coche Omicrono

Las autoridades europeas han comprobado la enorme utilidad de estos sistemas mecánicos y electrónicos tras años de análisis minuciosos. Gracias a esta efectividad contrastada, las instituciones comunitarias han diseñado un calendario progresivo para su implantación generalizada.

El primer sistema que pasa a ser obligatorio se denomina técnicamente como dispositivo avanzado de advertencia de distracciones del conductor. Este mecanismo digital avanzado utiliza las siglas DDR-ADR para su identificación dentro del sector del automóvil

Este sistema supone una evolución técnica sustancial respecto a las primeras versiones que se desarrollaron en la industria automotriz. Su función primordial radica en combatir los peligros derivados del cansancio acumulado y de los despistes repentinos.

Los datos estadísticos oficiales reflejan una realidad preocupante en las vías interurbanas respecto a la atención de los conductores. Las distracciones en la conducción estuvieron presentes en una cuarta parte de los siniestros mortales registrados recientemente.

Sistema antidistracciones Omicrono

El cansancio físico y la fatiga del conductor aparecieron como factores determinantes en el once por ciento de dichos percances fatales. Ante este panorama, la introducción del nuevo asistente digital pretende vigilar el estado del usuario de forma constante.

El funcionamiento interno de este dispositivo de monitorización combina el uso de cámaras de alta precisión con sensores dedicados. Estos elementos tecnológicos se encargan de rastrear de forma continua la posición exacta de la cabeza del automovilista.

El sistema informático evalúa permanentemente los movimientos oculares del conductor y analiza la dirección real hacia la que dirige su mirada. Si el programa detecta anomalías o parpadeos prolongados, emite una señal sonora para alertar a la persona al volante.

El segundo dispositivo que adquiere un carácter obligatorio en las nuevas matriculaciones se centra en los usuarios externos de las vías. Se trata del asistente avanzado de frenado de emergencia diseñado específicamente para la detección de peatones y de ciclistas.

Este sistema técnico se identifica bajo las siglas de catalogación AEB-PCD dentro de las especificaciones de seguridad vigentes. Su diseño complementa las funciones de los sistemas previos de frenado automático que reaccionaban únicamente ante la presencia de otros automóviles.

La meta esencial de este avance técnico es evitar los atropellos severos en entornos urbanos y en carreteras secundarias. El dispositivo actúa de forma autónoma cuando calcula que el conductor no ha reaccionado a tiempo ante un peligro inminente.

Sistema antiatropellos Omicrono

Las estimaciones técnicas indican que esta tecnología específica puede mitigar los accidentes de manera drástica en las ciudades. Los expertos prevén que este asistente reducirá en un treinta por ciento los atropellos que sufren habitualmente los viandantes.

El impacto positivo de este freno automático es todavía mayor si se analizan las estadísticas relacionadas con los ciclistas. Los estudios preliminares apuntan a una disminución cercana al cuarenta y cinco por ciento en los incidentes graves con bicicletas.

Las dos incorporaciones tecnológicas que llegan en el mes de julio forman parte de una estrategia global mucho más amplia. Las instituciones públicas pretenden reducir a cero las víctimas mortales en las carreteras durante las próximas décadas.

Los fabricantes de vehículos han tenido que adaptar sus cadenas de montaje para integrar estos componentes sin excepción alguna. Aunque inicialmente encareció el desarrollo, la producción en masa permite abaratar los costes de estos elementos de seguridad vial.

El comprador de un vehículo nuevo ya no tendrá que pagar estos asistentes como un paquete de equipamiento opcional. La ley garantiza que cualquier automóvil matriculado a partir de julio dispondrá de estas salvaguardas tecnológicas integradas de origen.