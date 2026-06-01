Entró en vigor: a partir de hoy se puede pagar con la tarjeta bancaria o el teléfono móvil en los tornos del Metro de Madrid

El transporte subterráneo de la capital española se despide definitivamente de las colas frente a las máquinas expendedoras y de la obligación de portar tarjetas de transporte físicas. Hoy, 1 de junio, el Metro de Madrid ha activado el sistema de pago abierto o contactless en la totalidad de sus líneas e instalaciones.

Esta evolución tecnológica permitirá a cualquier usuario validar su entrada directamente en los tornos de acceso utilizando una tarjeta de crédito o débito, su teléfono inteligente o su smartwatch.

Esta transformación sitúa a la metrópoli a la vanguardia internacional en la digitalización de sus servicios públicos. La tecnología detrás de este avance, basada en el estándar EMV contactless, replica el sencillo gesto del "tap" que la ciudadanía ya realiza de forma cotidiana en cualquier comercio local.

Al eliminar los soportes físicos tradicionales, el suburbano busca agilizar notablemente el tránsito de pasajeros durante las horas de mayor afluencia y optimizar los tiempos de viaje dentro de la red.

Con este hito, Metro de Madrid culmina un proceso de integración que ya se había iniciado previamente en los autobuses de la EMT y en los trenes de Renfe Cercanías, logrando por fin un ecosistema de movilidad unificado para la región.

Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, pagando con tarjeta en el Metro de Madrid. @Transportes_CM Omicrono

El beneficio de esta medida es inmediato, especialmente para el turismo internacional. Los visitantes ya no tendrán que descifrar el intrincado mapa de zonas tarifarias ni adquirir títulos específicos al aterrizar en el aeropuerto de Barajas; bastará con emplear la misma tarjeta con la que viajan en ciudades como Nueva York, Londres o Ámsterdam.

Datos de Mastercard reflejan que este tipo de facilidades eleva drásticamente la satisfacción del usuario —alcanzando un 98 % en casos como el de Sídney (Australia)— y dinamiza la economía urbana al suprimir fricciones en los desplazamientos

Finalmente, la transición al pago digital esconde un importante beneficio medioambiental. Al reducir de forma masiva la impresión de billetes de papel y la fabricación de tarjetas plásticas, Metro de Madrid se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad.

Siguiendo referencias europeas como la de Ámsterdam, donde la digitalización del transporte ha supuesto un ahorro sustancial de miles de toneladas de CO2 al año, Madrid avanza hacia una movilidad mucho más limpia, verde y eficiente.

Además de la evidente comodidad, el nuevo sistema incorpora un modelo inteligente de facturación. Al finalizar la jornada, la plataforma agrupa todos los trayectos realizados por el viajero con la misma tarjeta o dispositivo y le aplica automáticamente la tarifa más económica posible.

Esto significa que el sistema calculará si es más rentable cobrar billetes sencillos o aplicar el tope de un abono diario, garantizando que el usuario nunca pague de más sin necesidad de planificar su ruta de antemano

Por otro lado, el Consorcio Regional de Transportes ha hecho especial hincapié en la privacidad. Las transacciones están blindadas mediante protocolos de encriptación de extremo a extremo, lo que asegura que los datos bancarios no se almacenen en los tornos ni queden expuestos a posibles fraudes.

Para facilitar esta transición digital, durante las primeras semanas se ha reforzado la presencia de personal de apoyo en las estaciones más concurridas, con el fin de asistir a aquellos viajeros menos familiarizados con el pago directo.