El mejor reloj cuadrado del momento: HUAWEI WATCH FIT 5 Series es el equilibrio perfecto entre lujo, salud y tecnología llega a tu muñeca

Realiza electrocardiogramas, mide tu oxígeno y cuida tu bienestar emocional desde la muñeca. HUAWEI WATCH FIT 5 Series pone la salud profesional a tu alcance para que siempre tengas el control de tu cuerpo.

Hubo un tiempo en el que parecía que los relojes inteligentes estaban divididos en dos categorías: los robustos y complejos para deportistas de élite y los sencillos con funciones más limitadas para los más amateur.

Sin embargo, HUAWEI ha acabado con esa brecha para siempre. Con el lanzamiento de HUAWEI WATCH FIT 5 series, la compañía redefine lo que debemos esperar de un smartwatch de uso cotidiano: un equilibrio perfecto entre un diseño premium, una monitorización de salud avanzada y una autonomía con la que no tendremos que estar pendientes del cargador.

Compuesta por HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, esta serie no es solo una actualización técnica, es una declaración de intenciones. La firma ha diseñado estos dispositivos para que dejen de ser un accesorio opcional y se conviertan en una herramienta indispensable para gestionar nuestra salud, productividad y bienestar emocional desde nuestra muñeca.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: Excelencia técnica y materiales de vanguardia

HUAWEI WATCH FIT 5.

Para las personas que buscan un paso más allá en la durabilidad y precisión, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro se posiciona como el buque insignia de la gama. Su construcción es un despliegue de ingeniería: cuenta con un bisel de titanio que aporta ligereza y resistencia extrema, acompañado de un cristal de zafiro curvo, capaz de aguantar hasta los golpes y arañazos del ritmo de vida más exigente.

Una de las innovaciones más curiosas está en la edición white, que incorpora una tecnología llamada micro-arc oxidation, que incrementa la dureza superficial en un 130% y mejora la resistencia al desgaste en un 100%. Por su parte, la versión orange apuesta por una correa de nylon que mejora la transpirabilidad en un 260%, ideal para sesiones intensas de deporte.

Una pantalla que desafía al sol

Otra de las características que llaman la atención del modelo Pro es su panel AMOLED LTPO adaptativo. Con un brillo de hasta 3000 nits, la pantalla puede verse perfectamente incluso cuando el sol nos apunta directamente.

La joya de la corona de esta serie es el sistema HUAWEI TruSense. HUAWEI WATCH FIT Pro 5 tiene un módulo avanzado de seis LEDs y seis fotodetectores para una precisión sin precedentes:

Electrocardiograma: Permite detectar irregularidades cardíacas al instante.

Análisis de rigidez arterial: Una métrica clave para entender la salud cardiovascular a largo plazo.

Detección de arritmias y fibrilación auricular: Con certificación CE, ofreciendo tranquilidad al usuario.

Monitorización de la respiración durante el sueño: Permite detectar posibles interrupciones, mejorando el análisis del descanso.

Para los adictos al deporte, el modelo Pro es su mejor aliado, porque incorpora más de 100 modos deportivos con métricas adaptadas a cada disciplina. Además, cuenta con HUAWEI Sunflower, un sistema de posicionamiento que mantiene una precisión milimétrica.

HUAWEI WATCH FIT 5.

Los amantes del golf encontrarán mapas detallados de más de 17.000 campos, mientras que los aficionados al buceo libre podrán sumergirse hasta 40 metros con registros de apnea en tiempo real.

HUAWEI WATCH FIT 5: Estilo, sostenibilidad y bienestar emocional

El modelo estándar, HUAWEI WATCH FIT 5, es la opción ideal para quienes buscan funcionalidad y frescura. Con un diseño cuadrado moderno y una amplia gama de colores, este reloj destaca por su compromiso ético: utiliza aluminio reciclado y correas textiles 100% sostenibles.

HUAWEI WATCH FIT 5.

Un rasgo llamativo de este reloj es que cuenta con un sistema de bienestar emocional multisensorial. Es capaz de identificar hasta 12 estados emocionales analizando datos fisiológicos, lo que nos ayuda a entender cómo el estrés o el descanso afectan a nuestro humor.

Para hacerlo más humano, tiene a Han-Han, un personaje interactivo que aparece en la pantalla y que reacciona a nuestro nivel de actividad; si nos movemos, él se motiva; pero si somos más sedentarios, nos anima a levantarnos.

Este smartwatch también se ha creado pensando en la salud femenina. El sensor de temperatura corporal permite una predicción del ciclo menstrual y la ovulación mucho más precisa, integrándose con aplicaciones como Clue para un seguimiento integral.

Experiencia inteligente sin barreras





Uno de los puntos fuertes de HUAWEI WATCH FIT 5 Series es su versatilidad. No importa si eres usuario de Android o iOS; la compatibilidad es totall. Además, la digitalización del día a día es completa gracias al NFC integrado con Curve Pay, permitiéndonos pagar el café o el transporte directamente con la muñeca.

Asimismo, si no tenemos tiempo para ir al gimnasio, los dispositivos incluyen una mini workouts con animaciones en 3D que guían en ejercicios rápidos para trabajar hasta 11 partes del cuerpo, incluyendo yoga y ejercicios faciales. Todo esto se complementa con la integración de plataformas como Strava, Komoot y Naviki, para que nuestras rutas y logros siempre estén sincronizados. Se puede combinar salud, deporte y conectividad en un mismo dispositivo.

Una batería que dura días

Con la batería, HUAWEI ha vuelto a dar una lección de eficiencia. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro es el primero en su historia en utilizar baterías apiladas con alto índice de silíceo, lo que permite una mayor densidad energética en menos espacio.

Uso ligero: Hasta 10 días de autonomía.

Uso típico: Entre 7 y 8 días.

GPS continuo: Hasta 24 horas, suficiente para completar un maratón o una jornada larga de senderismo sin miedo a quedarte a oscuras.

En definitiva, HUAWEI WATCH FIT 5 Series demuestra que no hace falta pagar precios desorbitados para tener una tecnología premium.

Por 199 € para la versión estándar y 299 € para la versión Pro, el usuario obtiene un dispositivo que no solo cuenta pasos, sino que cuida el corazón, mejora el sueño, gestiona pagos y sobrevive a una semana entera de uso intenso.

Como beneficio adicional y muestra de confianza en su durabilidad, HUAWEI ofrece un cambio de cristal gratuito durante el primer año si se adquiere en HUAWEI Store. Además, la marca brinda un código de descuento de 60 euros: AFIT5EE60.

El futuro de la salud personal ya no es algo que se consulta en el médico una vez al año; es algo que llevamos con nosotros, que nos entiende y que tiene una batería que nos sigue el ritmo.