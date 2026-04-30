El incómodo momento del jefe de la NASA con Donald Trump: "¿Escuchaste esa pregunta con esas hermosas orejas tuyas?"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recibido este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II de la NASA, a los que felicitó por el éxito de la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo y los humanos que han viajado más lejos de la Tierra.

A los cuatro tripulantes de Artemis II, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, le acompañaba el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien vivió un incómodo momento propio de las salidas espontáneas del presidente Trump.

En un momento dado una periodista preguntó a Trump sobre un hipotético cambio en la localización de la sede de la NASA, a lo que el presidente de los EEUU contestó que la persona "ideal" para contestar a esa pregunta estaba en la sala, en referencia a Isaacman. "¿Escuchaste esa pregunta? Con esas preciosas orejas que tiene; tiene una gran audición, tiene un superoído", dijo Trump antes de dar paso al máximo responsable de la NASA.

Isaacman salió al paso de este incómodo momento durante la rueda de prensa y pasó a contestar a la pregunta, aunque posteriormente sí hizo referencia directa al comentario de Trump debido al revuelo en redes.

"Todos tenemos nuestros superpoderes. Los míos solo son más fáciles de detectar que los de otros", escribió con sorna en su perfil de X.

El incómodo momento del jefe de la NASA con Donald Trump

Lo cierto es que Isaacman siempre se ha mostrado favorable al mandato de Trump, y le ha dado crédito y reconocimiento por el éxito de la misión Artemis II.

"El presidente Trump fundó el programa Artemis en su primer mandato. Ahora, con la exitosa misión Artemis II, la NASA está dando un gran paso adelante en el regreso a la Luna, donde estamos construyendo una base lunar, para quedarnos", refirió el administrador de la NASA.

Reconocimiento de la misión

Trump por su parte ensalzó el esfuerzo de los astronautas que completaron la histórica misión.

"Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared [Isaacman], quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección", declaró Trump junto a los astronautas desde el Despacho Oval.

Astronautas de Artemis II e Isaacman con Donald Trump. Reuters

Asimismo, el presidente recalcó las habilidades mentales y físicas que deben tener los astronautas para llevar a cabo una misión como esa y bromeó con que él mismo podría participar en un futuro.

"Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?", ironizó.

Plutón como planeta

Por otro lado, Isaacman también afirmó que desea que Plutón vuelva a ser un planeta e impulsará su reclasificación, con lo que planea reabrir el debate sobre el regreso del que fue el noveno planeta hasta el 2006.

"Estoy totalmente a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta", ha respondido Isaacman a un comité del Senado de EE. UU. que revisó el martes la solicitud de presupuesto de la Casa Blanca para la NASA en 2027.

El jefe de la NASA ha agregado que la agencia está "elaborando algunos documentos en este momento" para impulsar una postura favorable a su regreso a la lista de planetas e "impulsar este debate dentro de la comunidad científica".