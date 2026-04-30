"Un chatbot responde, un AI Worker trabaja": HappyRobot redefine la atención al cliente en cualquier empresa

La tecnológica plantea un ecosistema inteligente que permite a las empresas cumplir la nueva normativa legal y transformar su eficiencia operativa mediante inteligencia artificial estructural y autónoma.

Las claves

Las claves Generado con IA BBVA Seguros cerró 2025 con un volumen de primas en el ramo Vida de 2.163 millones de euros, un 62,5% más que el año anterior. El segmento de Vida Ahorro Individual impulsó el crecimiento, alcanzando 1.574,3 millones de euros en primas y un aumento del 124% respecto a 2024. Las provisiones técnicas del ramo Vida aumentaron un 8,7%, situándose en 11.417 millones de euros, destacando los productos de Vida Ahorro Individual con un alza del 16,4%. El crecimiento se apoya en soluciones garantizadas y adaptadas a distintas fases del ahorro, consolidando el seguro como herramienta clave de planificación financiera a largo plazo.

Las compañías tecnológicas, pese a lo que pueda parecer, sustentan su actividad en el factor humano: buenas ideas e inquietud por hallar soluciones ante los problemas del día a día. Se trata de un intangible que, liderando esta efervescencia de la inteligencia artificial que vivimos, sigue vigente.

Pero tener la capacidad de análisis y la visión adecuada para hallar la oportunidad en un entorno tan competitivo no es fácil. Por eso el concepto que enarbola HappyRobot es relevante.

Y es que en la propuesta de esta tecnológica nacida en Estados Unidos con ADN español confluyen todas estas características. El objetivo es anticiparse al futuro y poner sobre la mesa soluciones versátiles y dinámicas en un ámbito tan delicado como el de la atención al cliente por parte de todo tipo de empresas.

Pero antes de entrar en ello, volvamos a la génesis de HappyRobot: ¿qué es, qué supone ser una tecnológica hoy en día y quiénes están detrás de esta compañía? Responde Pablo Palafox, co-fundador & CEO de la compañía.

HappyRobot es una compañía tecnológica que aporta una nueva capa de infraestructura para la empresa: trabajadores de inteligencia artificial capaces de comunicarse, razonar y ejecutar tareas reales. Frente a la automatización tradicional, basada en respuestas limitadas, nuestra propuesta va un paso más allá con el desarrollo de AI Workers que operan de forma autónoma en múltiples canales como teléfono, email, chat o WhatsApp, que ya resuelven más del 75% de las consultas sin intervención humana.

Esta solución transforma la manera en la que las empresas se relacionan con sus clientes y aporta un valor añadido gracias a ofrecer respuestas inmediatas, atención continua y equipos humanos liberados de tareas repetitivas para centrarse en lo que realmente aporta valor.

El concepto de AI Workers es capital en este ecosistema creado por HappyRobot. Acostumbrados como estamos al recurrido chatbot, ¿cuál es la diferencia principal entre ambos conceptos?

Un chatbot responde, en cambio un AI Worker trabaja: la diferencia está en la profundidad. Mientras un chatbot sigue flujos cerrados y responde texto, un AI Worker entiende el contexto, recuerda cada interacción y puede ejecutar acciones dentro de los sistemas de la empresa: desde gestionar una devolución hasta validar información o resolver incidencias. Un AI Worker aprende y evoluciona con las necesidades de las empresas.

Además, hay otro factor diferencial que ofrece un valor añadido: no está limitado a un canal. Los AI Workers pueden operar por voz, texto o cualquier interfaz, con una conversación fluida y natural gracias a una infraestructura propia de voz.

"Un chatbot responde, en cambio un AI Worker trabaja: la diferencia está en la profundidad. Un AI Worker aprende y evoluciona con las necesidades de las empresas"

Este enfoque revela que la adopción de la IA por parte de las empresas no siempre está optimizada. Dado que HappyRobot incide en profundizar y llegar a la parte estructural, ¿cuáles son los mayores errores que, en su opinión, cometen las empresas al adoptar estas tecnologías?

Nuestra perspectiva es que algunas compañías abordan la IA como una herramienta puntual, cuando en realidad es una transformación estructural. Se implementan soluciones aisladas, sin integración real en los procesos, lo que genera experiencias pobres y poco impacto.

También creemos que es necesario acortar los tiempos de llegada al mercado, las empresas que tardan en implementar la tecnología estarán dejando atrás oportunidades de negocio.

En este sentido, una de las características que han contribuido al éxito de HappyRobot es la agilidad en la implementación de su tecnología. ¿Cómo es posible?

HappyRobot trabaja directamente sobre los procesos del cliente, entendiendo sus operaciones y construyendo sobre ellas. Esto permite desplegar soluciones en semanas en lugar de meses. La clave está en combinar tecnología propia con un enfoque muy cercano al negocio, lo que acelera enormemente el paso de piloto a producción.

"La eficiencia operativa es crítica"

Como recalca Palafox, la prioridad para estas empresas debe ser la generación de valor al usar estas tecnologías: evitar tareas repetitivas y ganar en productividad. Es algo que, para el Founder & CEO de HappyRobot resulta especialmente valioso en el sector logístico. Es ahí donde la compañía dio sus primeros pasos: “Probablemente es uno de los entornos más complejos a nivel operativo. Ese origen ha sido clave, ya que nos ha permitido poder construir y desarrollarnos en un sector donde cada error tiene un impacto real. Esto nos ha facilitado desarrollar una tecnología robusta desde el inicio”.

No obstante, explica, “hoy en día esa capacidad se está trasladando a sectores como banca, seguros, retail, aerolíneas o utilities, donde la presión sobre la atención al cliente es cada vez mayor y la eficiencia operativa es crítica”.

La atención al cliente es muy relevante en todo este ecosistema. Primero, por lo obvio: es la parte más visible para el gran público, con lo que están en juego no solo la productividad sino la propia reputación de la empresa. Pero también es importante a nivel normativo. La reciente Ley 10/2025 redefine la manera en la que todo tipo de empresas deben atender a sus clientes.

La tecnología es uno de los ejes de este texto, por lo que es inevitable preguntar sobre el impacto que este marco normativo ha tenido -o tiene- en el mundo real y en la propia actividad de HappyRobot.

Más que cambiar nuestra dirección, la ley ha acelerado una tendencia que ya era inevitable. Las empresas están obligadas ahora a garantizar una atención más rápida, más accesible y en múltiples idiomas. Eso introduce una complejidad operativa enorme si se aborda únicamente con equipos humanos. Desde nuestra perspectiva, la regulación no es una barrera, sino un catalizador: eleva el estándar de calidad y obliga a repensar los modelos actuales.

"Más que cambiar nuestra dirección, la ley ha acelerado una tendencia que ya era inevitable. Desde nuestra perspectiva, la regulación no es una barrera, sino un catalizador"

Esta Ley 10/2025 insta a que toda empresa debe, a través de sus canales de atención al cliente, garantizar que el 95% de las llamadas se atiendan en menos de 3 minutos, que se asegure una atención humana o que se puedan usar lenguas cooficiales, entre otros puntos. ¿Cómo ayuda HappyRobot a alcanzar estos objetivos?

Nuestra tecnología está diseñada precisamente para responder a esos requisitos manteniendo una experiencia natural y cercana para el usuario: permite transferir a un agente humano desde el primer momento o en cualquier punto de la conversación; automatiza grandes volúmenes de interacciones, lo que libera a los equipos humanos y facilita cumplir la regla de los tres minutos; y da servicio a las lenguas cooficiales, estando disponible ya en catalán y en desarrollo para euskera.

"Tenemos que seguir aprendiendo, escalando y adaptándonos"

HappyRobot procesa una media de cinco millones de interacciones mensuales, un caudal “con el que hemos aprendido que para ser los socios tecnológicos de empresas de diferentes sectores tenemos que seguir aprendiendo, escalando y adaptándonos”.

Solo en los casos de consultas que no se resuelven de esta manera, asegura Palafox, “entra el valor humano, porque la IA gestiona el volumen, pero cuando la conversación requiere empatía, juicio o una resolución compleja, el sistema transfiere al agente humano con todo el contexto”. Discernir esto es otro de los méritos de un sistema que, de alguna manera, redefine el papel del ser humano. ¿Cuál es o será su rol en este esquema?

La tecnología elimina la repetición, pero no la necesidad de las personas. Al contrario, redefine su rol. Los equipos dejan de estar centrados en tareas mecánicas para enfocarse en resolver problemas reales, tomar decisiones y aportar valor.

Foto de familia de los empleados de HappyRobot.

Es una idea sencilla, pero ponerla en marcha no lo fue tanto. Pablo Palafox, Javier Palafox y Luis Paarup, fundadores y actuales CEO, COO y CTO de HappyRobot, arrancaron su proyecto en Estados Unidos. ¿Por qué empezar allí?

Estados Unidos nos ofrecía un ecosistema propicio para que nuestra idea pudiera prosperar. Es un entorno dinámico, con mucha rapidez, acceso a capital y clientes dispuestos a probar tecnología en producción. Una buena combinación para nuestras necesidades empresariales y de crecimiento.

Sin embargo, el origen de HappyRobot es profundamente español. Los tres fundadores lo somos y siempre hemos tenido la idea de poder volver y crecer aquí. De hecho, España se ha convertido en uno de los pilares de la compañía, hemos abierto oficinas en Madrid y Barcelona, hemos creado equipos de ingeniería, producto y despliegue llegando a los 40 empleados y con el objetivo de seguir creciendo en este año.

"La tecnología elimina la repetición, pero no la necesidad de las personas. Al contrario, redefine su rol"

¿Y por dónde pasa ese crecimiento de HappyRobot y cuáles son las tendencias que anticipáis en vuestro sector?

Nuestra inversión tiene dos líneas claras: ampliar nuestra presencia geográfica y consolidar nuestra expansión en nuevos sectores.

En lo geográfico, queremos reforzar nuestra presencia en Estados Unidos y Europa, con España como pilar europeo, y abrir frente en Latinoamérica. En lo sectorial, estamos llevando lo que ya funciona en logística a banca, seguros, retail, aerolíneas y utilities, donde la presión sobre la atención al cliente y la eficiencia operativa es cada vez mayor.

Sobre el futuro del sector, lo que estamos viendo no es una herramienta más: es un cambio estructural en cómo operan las empresas. Los AI Workers dejarán de ser un proyecto puntual para formar parte de la plantilla, y cada interacción les hace más útiles. Las compañías que empiecen a construir su fuerza laboral de IA ahora son las que van a estar por delante cuando el mercado lo exija.