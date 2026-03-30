Un estudio de fotografía en tu bolsillo: el nuevo smartphone de vivo que captura hasta los detalles invisibles

El vivo V70 FE combina una cámara de alta resolución, con una batería de larga duración y un diseño ultraresistente.

Hacerle una foto a un atardecer, al desayuno o a nuestra mascota. Capturar momentos cotidianos se ha vuelto casi una norma. Pero, para ello, necesitamos un dispositivo que pueda mantener el ritmo. Con el nuevo vivo V70 FE se acabó el miedo de quedarnos sin batería a mitad del día.

Este smartphone combina una experiencia fotográfica premium con una autonomía que parece no tener fin. A partir del próximo 30 de marzo, los usuarios en España podrán hacerse con un dispositivo pensado para rendir sin límites, tanto en potencia como en durabilidad.

Fotografía de precisión: el poder de los 200 MP

vivo V70 FE Ocean Blue

El gran protagonista del vivo V70 FE es su imponente sensor principal de 200 MP con Estabilización Óptica de Imagen (OIS). Gracias a su apertura de f/1.88 y un zoom digital de 30x, permite reencuadrar sin perder calidad y capturar detalles que pasan desapercibidos a simple vista.

A esto se le suma una cámara ultra gran angular de 120º y una cámara frontal de 32 MP, capaces de grabar vídeo en 4K.

Además, el smartphone integra funciones pensadas para potenciar la creatividad. El modo Vintage permite conseguir ese estilo retro tan popular sin necesidad de edición posterior, mientras que opciones como Superluna o Fotografía submarina abren la puerta a nuevas formas de capturar el mundo.

Todo ello se complementa con el Aura Light, el sistema de iluminación característico de la marca, que ajusta la temperatura de color para ofrecer retratos más naturales, evitando sombras duras o tonos apagados.

Autonomía para usuarios exigentes

Si la cámara impresiona, la batería marca la diferencia. El vivo V70 FE incorpora una innovadora batería BlueVolt de 7.000 mAH – muy por encima del estándar habitual –, lo que permite estar varias jornadas de uso intensivo sin tener que preocuparse por el cargador.

Y cuando toca recargar, su tecnología FlashCharge de 90W, permite recuperar la batería en tiempo récord, reduciendo al mínimo las esperas.

Diseño blindado y pantalla de alta fidelidad

El diseño no solo destaca por su estética, sino también por su resistencia. El dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, lo que garantiza protección frente al polvo, inmersiones y chorros de agua a alta presión. Además, su estructura ha superado pruebas de resistencia de nivel militar, preparándolo para el uso diario más exigente.

En el frontal, encontramos una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución de 2.800 x 1.260 píxeles. Su tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.900 nits ofrecen una experiencia visual fluida, nítida y perfectamente visible incluso a plena luz del día.

Rendimiento de vanguardia

Todo este conjunto está impulsado por el procesador Dimensity 7360-Turbo, diseñado para ofrecer un rendimiento fluido y una gestión térmica eficiente, incluso en multitarea. A esto se le suma una arquitectura de memoria avanzada:

RAM: 8 GB físicos, complementados con +8 GB de RAM Extendida, lo que permite mantener decenas de apps abiertas sin cierres inesperados.

Almacenamiento: Opciones de 256 GB y 512 GB con tecnología UFS 3.1 para una velocidad de lectura y escritura ultrarrápida.

Conectividad Total: 5G Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC y hasta Puerto de Infrarrojos.

Además, vivo refuerza la experiencia con su Kit completo (en su edición bundle) que incluye: auriculares vivo Buds Air 3, cargador FlashCharger de 90 W y funda y protector de pantalla preinstalado.

Disponibilidad y colores

Vivo V70 FE Muse Purple

El vivo V70 FE estará disponible en España a partir del 30 de marzo en dos colores: Muse Purple y Ocean Blue. Los precios varían: