Corea del Norte lanza 10 misiles balísticos al mar de Japón: Kim Jong-un reactiva su arsenal de corto alcance y desafía a EEUU

Corea del Norte ha elevado este sábado la tensión en Asia oriental tras lanzar diez misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, en lo que se interpreta como una respuesta directa a las maniobras militares conjuntas entre EEUU y Corea del Sur.

Según ha informado el Estado Mayor Conjunto surcoreano, los proyectiles fueron disparados desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, y recorrieron aproximadamente 350 kilómetros.

Finalmente, cayeron en aguas del mar de Japón, sin entrar en la zona económica exclusiva japonesa ni provocar daños materiales o víctimas.

El lanzamiento ha tenido lugar durante los ejercicios militares Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, previstos hasta el 19 de marzo y considerados por Pyongyang una amenaza directa y un ensayo de invasión.

Japón ha activado sus protocolos de vigilancia, y su Ministerio de Defensa ha confirmado que ninguno de los misiles ha representado un peligro inmediato para su territorio.

Con esta acción, Corea del Norte ha realizado su tercera prueba armamentística de este tipo en lo que va de marzo, lo que evidencia la estrategia de Kim Jong-un de sincronizar la presión militar con los movimientos de Washington y Seúl.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, expertos surcoreanos y japoneses señalan que los misiles podrían ser Hwasong-11 (KN-23 y KN-24), dos de los sistemas tácticos de corto alcance más usados por Corea del Norte.

El KN-23, inspirado en el misil ruso Iskander, utiliza combustible sólido y puede alcanzar entre 400 y 700 kilómetros, con una trayectoria cuasi balística que dificulta su interceptación por radares y sistemas antimisiles.

Por su parte, el KN-24 tiene un alcance de hasta 410 kilómetros y ofrece mayor precisión terminal, con capacidad para transportar cargas convencionales o nucleares tácticas.

Estas características convierten a ambos misiles en herramientas ideales para que Pyongyang envíe un mensaje político y militar contundente sin recurrir a un ensayo intercontinental, algo que provocaría una reacción internacional más severa.

Los lanzamientos múltiples han servido para probar si los sistemas defensivos de Corea del Sur y Japón pueden hacer frente a varios misiles a la vez, lo que obliga a ajustar radares y protocolos de emergencia, y han demostrado que el régimen puede atacar varios objetivos en rápida sucesión.

Este episodio refleja la estrategia de Kim Jong-un: combinar exhibiciones militares con amenazas veladas, lo que mantiene a la región en constante alerta.

La acción de hoy sitúa al líder norcoreano como un foco clave de tensión en Asia oriental y subraya que la península coreana sigue siendo un punto crítico de seguridad global.

Analistas internacionales advierten que estos ensayos buscan influir en la diplomacia estadounidense y surcoreana, mientras Corea del Norte refuerza su capacidad de negociación a través de la demostración de poder militar.