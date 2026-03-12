Xiaomi consolida su estrategia de New Retail en España: así será la apertura de su nueva tienda propia en Barcelona

Xiaomi refuerza su apuesta por el retail físico en España. Lo hace con la apertura de una nueva tienda propia en el centro comercial Westfield La Maquinista, un espacio de 156 metros cuadrados diseñado para sumergir al visitante en todo el ecosistema de la marca.

La nueva Xiaomi Store está ubicada en la planta baja del centro comercial, en el local B013, y abre oficialmente sus puertas este viernes 13 de marzo tras un periodo de soft opening en el que la compañía ha ido afinando la experiencia en tienda.

Esta apertura en la Ciudad Condal llega después de inaugurar en septiembre su primera tienda en España, ubicada en el centro comercial La Gavia, en el distrito madrileño de Vallecas y con una superficie similar. Para después abrir en noviembre en el centro comercial Islazul en Madrid y en diciembre en el centro comercial Gran Via 2 de Barcelona.

Desde la compañía explican que este formato les permite tener un control total sobre la experiencia de compra, desde el catálogo disponible hasta el servicio posventa, con el objetivo de consolidar su presencia más allá del canal online y las antiguas tiendas franquiciadas.

La idea de esta Xiaomi Store propia es no sólo dar a conocer al usuario su cada vez mayor oferta de dispositivos conectados, sino también preparar una red de encuentro con los clientes pensando en poder ofrecer el coche en un futuro.

Conexión con el usuario

La tienda de La Maquinista se enmarca en la estrategia New Retail de Xiaomi, un modelo con más de 16.000 tiendas en China que combina lo mejor del comercio online y físico para ofrecer una experiencia más cercana y personalizada.

En este espacio, los usuarios pueden probar de primera mano los últimos smartphones de la marca y una amplia gama de productos conectados para el hogar y vean de primera mano cómo funcionan.

Tienda de Xiaomi en Westfield La Maquinista Xiaomi Omicrono

Así pues, más que un punto de venta, la tienda de Westfield La Maquinista será un entorno donde los visitantes podrán descubrir la interconectividad del ecosistema Xiaomi.

Los clientes podrán experimentar de primera mano la tecnología interconectada, incluyendo desde teléfonos móviles hasta productos AIoT como auriculares, relojes inteligentes, televisores, robots aspiradores o cámaras de seguridad. Todo bajo un mismo techo, con atención personalizada y pensado para hacer la vida más fácil e inteligente.

Para redondear esta experiencia y "reafirmar su compromiso con el cuidado de los usuarios", la nueva tienda cuenta con un servicio de postventa directo. Los clientes podrán recibir asistencia técnica en un amplio horario: de 10:00 a 19:00 horas de lunes a jueves y de 11:00 a 20:00 horas los viernes y sábados.

“Esta nueva apertura en Barcelona representa un paso firme en la transformación del retail. Queremos que cada visita sea un acercamiento a la experiencia del ecosistema Xiaomi, donde nuestra tecnología mejora y hace más sencilla la vida de las personas", ha explicado Borja Gómez Carillo, country manager de Xiaomi Iberia.

Tienda Xiaomi en Westfiedl La Maquinista, Barcelona Xiaomi Omicrono

"España es un mercado estratégico para nosotros, con una comunidad de usuarios cada vez más comprometida. Este nuevo espacio en Westfield La Maquinista refuerza nuestro compromiso con el país y con seguir creciendo de la mano de quienes confían en nuestra marca", concluyó el directivo.

Celebración de apertura

Con motivo de la apertura de la nueva tienda, Xiaomi ha explicado que celebrará la inauguración con los Xiaomi Fans y visitantes con una agenda llena de actividades especiales.

En concreto, a las 16.30 horas se podrá personalizar la portada del Periódico Xiaomi Moments y llévate tu recuerdo del día, a las 17:30 horas habrá música en directo con una actuación en vivo y a las 18:00 horas será el acto de apertura oficial y con una sorpresa especial para todos los visitantes.