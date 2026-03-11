Francia lidera Europa con el 'Charles de Gaulle': el único portaaviones nuclear fuera de la Armada de EEUU

El Charles de Gaulle no solo es la joya de la Marina Francesa, sino también el único portaaviones europeo de propulsión nuclear más allá de los buques de EEUU.

Además de esta distinción, este buque es la expresión más visible del poder naval francés, capaz de proyectar fuerza en cualquier océano del mundo.

Su autonomía prácticamente ilimitada le permite operar sin depender de reabastecimientos frecuentes, consolidando su papel estratégico y tecnológico en Europa.

El gigante europeo

El Charles de Gaulle (R91), con una eslora de 261,5 metros y 42.500 toneladas de desplazamiento a plena carga, forma parte del reducido club de portaaviones con propulsión nuclear en el mundo.

Está propulsado por dos reactores nucleares K15, que mediante turbinas de vapor le permiten alcanzar velocidades máximas de hasta 27 nudos (unos 50 km/h).

Su diseño le otorga una autonomía excepcional, ya que apenas necesita repostar combustible. El reabastecimiento se limita principalmente a provisiones y carburante para las aeronaves, que suele realizarse cada 45 días.

En cuanto a la cubierta de vuelo, sigue el esquema CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery), similar al de los portaaviones estadounidenses.

Este sistema emplea catapultas de vapor para lanzar aeronaves con carga completa y cables de frenado para recuperarlas, permitiendo operar de manera eficiente cazas y aviones de alerta temprana.

El buque puede embarcar unas 40 aeronaves, incluyendo cazas Dassault Rafale M, aviones de control aerotransportado E‑2C Hawkeye y varios helicópteros para reconocimiento, alerta y apoyo logístico.

La tripulación estándar ronda las 1.350 personas, a las que se suman unos 600 miembros del ala aérea. Además, puede transportar hasta 800 infantes de marina si la misión lo requiere.

En cuanto a defensa, incorpora lanzadores verticales SYLVER A43 con misiles MBDA Aster 15, sistemas de defensa cercana Sadral, cañones automáticos y avanzadas suites de guerra electrónica con sensores de medio y largo alcance.

Esta combinación le permite enfrentar amenazas aéreas, marítimas y electrónicas con gran eficacia, potenciando su capacidad para operar en entornos de alta intensidad.

Desde su entrada en servicio en 2001, ha participado en operaciones internacionales y ejercicios conjuntos con aliados.

Recientemente, ha sido desplegado en el Mediterráneo ante la creciente tensión en Oriente Medio, reforzando la presencia militar francesa y protegiendo rutas marítimas y activos estratégicos.

Francia ya prepara su sucesor, el Porte‑Avions de Nouvelle Génération (PA‑NG), previsto para entrar en servicio alrededor de 2038.

Con mayor desplazamiento y tecnología avanzada, este nuevo portaaviones garantizará la proyección de poder naval francés y su liderazgo estratégico en Europa durante décadas.