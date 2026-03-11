Adiós a la fatiga visual: TCL lanza un smartphone y una tablet con una tecnología pionera que reduce el ojo seco hasta un 24%

El smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro y la tablet TCL NXTPAPER A1 Plus cuidan de tus ojos, pero sin que el rendimiento ni la experiencia multimedia se vean comprometidos.

Ya sea por ocio o por trabajo, pasamos una media de nueve horas diarias pegados a una pantalla, por lo que la fatiga ocular ha pasado a convertirse en la epidemia silenciosa del siglo XXI. Dolor de cabeza, picor de ojos o visión borrosa son algunos de los síntomas que experimentamos llegado el fin de la jornada.

Sin embargo, con TCL ese problema ha llegado a su fin. La compañía ha lanzado el smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro y la tablet TCL NXTPAPER A1 Plus, ambos con una tecnología que es tan amable a la vista como una hoja de papel.

TCL NXTPAPER 70 Pro: El primer Smartphone-Libro del mercado

El TCL NXTPAPER 70 Pro marca un antes y un después en la categoría móvil. La magia reside en su tecla NXTPAPER. Al pulsarla, el móvil se convierte en un Kindle. El panel salta de una pantalla convencional a un modo de lectura inmersivo llamado Max Ink.

Una pantalla que cuida de ti

La tecnología NXTPAPER 4.0 es más que un filtro de software, es todo un hito. Incorpora Luz Polarizada Circular (CPL) para simular la luz natural del día. Esto, sumado a su capacidad para reducir la luz azul dañina a menos de un 3,5%, logrando así resultados respaldados por datos: reduce la fatiga ocular en un 30% y disminuye el ojo seco en un 24,4%.

Además, la pantalla de 6,9 pulgadas se mueve con una fluidez total (120Hz) y su acabado antirreflejo 2.0 elimina los destellos molestos, permitiéndote leer a pleno sol como si tuvieras un libro de papel en las manos.

El TCL NXTPAPER 70 Pro ofrece tres modos de visualización:

Modo Ink Paper para lectura intensiva.

Modo color cálido para relajar la vista.

Modo normal a todo color para navegación y multimedia.

Este enfoque 3 en 1 permite que el usuario adapte la pantalla según el momento del día o la tarea que esté realizando.

Bajo su diseño elegante con certificación IP68 contra agua y polvo, se encuentra el procesador MediaTek Dimensity 7300, preparado para conectividad 5G y multitarea fluida. A esto se suman 8 GB de RAM ampliables hasta 24 GB mediante 16 GB de RAM virtual, y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB.

La batería de 5.200 mAh promete hasta dos días de uso intensivo y una semana completa en modo lectura, con carga rápida de 33W que completa el ciclo en aproximadamente 75 minutos.

Asimismo, en el apartado fotográfico integra: una cámara principal de 50 MP con OIS, una secundaria de 8 MP, una frontal de 32 MP y graba vídeos hasta 4K con 30 fps.

La inteligencia artificial también es otro de sus pilares, ya que te ayuda en tu día a día y en todas las tareas profesionales. Incluye: un asistente de escritura, transcripción y resumen automático de notas de voz, traducción en tiempo real y generación de audiolibros.

Con Android 16 como sistema operativo, el NXTPAPER 70 Pro no solo es un móvil potente: es una herramienta profesional y creativa. Todo ello desde 299,99€.

TCL NXTPAPER A1 Plus: la tablet que escribe como el papel

Si el smartphone redefine la lectura móvil, la TCL NXTPAPER A1 Plus lleva la experiencia al terreno de la productividad académica y profesional. Con una pantalla de 11,5 pulgadas y resolución 2,2K, esta tablet introduce el 3A Crystal Shield Glass, una tecnología que combina propiedades antirreflejo y antihuellas.

Además, cuenta con certificación TÜV Rheinland, que respalda su comodidad visual en sesiones prolongadas.

Escritura natural con T Pen Pro

Uno de sus grandes atractivos es el T Pen Pro, que viene incluido con el dispositivo. Este stylus ha sido diseñado para ofrecer una alta precisión, proporcionando una experiencia de escritura fluida y natural —similar a la de un lápiz— optimizada para la pantalla NXTPAPER Pure.

La tablet también incorpora herramientas de inteligencia artificial pensadas para mejorar la productividad en el día a día. Gracias a estas funciones, es posible transcribir automáticamente la voz a texto o generar resúmenes de documentos. Además, cuenta con traducción asistida entre distintos idiomas y herramientas de optimización de escritura y edición.

La NXTPAPER A1 Plus integra el procesador MediaTek Helio G100, acompañado de 8 GB de RAM (expandibles virtualmente) y 256 GB de almacenamiento interno.

Su batería de 8.000 mAh con carga rápida de 33 W está diseñada para acompañar días completos de estudio o trabajo sin depender constantemente del cargador.

Preparada para cubrir las necesidades del día a día

En el apartado multimedia, la tablet está preparada para cubrir las necesidades del día a día, desde videollamadas hasta creación de contenidos. Incorpora una cámara trasera de 13 MP y una cámara frontal de 8 MP, capaces de grabar vídeo en 1080p.

La experiencia se completa con dos altavoces y un sistema de ocho micrófonos. Todo ello se integra en un diseño especialmente fino y ligero, con apenas 5,5 mm de grosor y alrededor de 500 gramos de peso –construido en aluminio resistente– ideal para llevarlo de un lado a otro, sin que la espalda se resienta.

Tanto el TCL NXTPAPER 70 Pro como la TCL NXTPAPER A1 Plus comparten una visión clara: reducir la fatiga visual sin sacrificar rendimiento ni experiencia multimedia.

El smartphone es ideal para quienes buscan un dispositivo todoterreno con funciones avanzadas de lectura y productividad en el bolsillo. La tablet, en cambio, está pensada para quienes necesitan escribir, estudiar o crear durante horas con comodidad visual.