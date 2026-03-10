Más allá del código: dónde se forman los creadores de la tecnología del futuro

UDIT forma los perfiles tecnológicos más demandados, que combinan el conocimiento teórico y con un enfoque práctico.

Los avances tecnológicos reescriben la realidad a diario. La inteligencia artificial, la automatización o los datos han transformado sectores enteros, pero ¿dónde y cómo se están formando los profesionales del futuro?

Ya no basta con saber programar. Las empresas buscan profesionales capaces de innovar, de interpretar datos y diseñar soluciones para responder a problemas reales.

En Madrid, UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología) responde a las nuevas necesidades de las empresas con un modelo de enseñanza híbrido que une el mundo del diseño y de la tecnología.

Esta unión permite formar profesionales con una visión más completa, preparados para afrontar los desafíos de un entorno digital cada vez más complejo y competitivo.

Además, apuesta por una metodología ‘learning by doing’ donde, desde el primer curso, el alumnado se enfrenta a retos vinculados con empresas para los que deberá investigar, crear prototipos y validar soluciones.

Este enfoque práctico facilita que los estudiantes desarrollen competencias técnicas, pero también habilidades como la capacidad de análisis, la resolución de problemas o la comunicación de proyectos.

En UDIT se forman los profesionales que diseñan y construyen la arquitectura completa de aplicaciones y plataformas: desde la experiencia visible para el usuario hasta la lógica interna que hace funcionar el sistema.

Cuenta con dos campus especializados en las áreas de Diseño y Tecnología y dispone de multitud de grados y másteres especializados (online y presenciales). En UDIT la IA -uno de los grados más en auge ahora mismo- el desarrollo full-stack, la robótica o la ciencia de datos están al servicio de proyectos que van desde la optimización de procesos hasta la creación de soluciones con impacto directo en diversos sectores.

Pero sin olvidar que desarrollar tecnología implica entender cómo el propio diseño condiciona la experiencia de usuario. Para ello la universidad cuenta, por ejemplo, con el Máster de UX, haciendo de la combinación entre diseño y tecnología una ventaja diferencial frente a modelos formativos más tradicionales.

Las titulaciones tecnológicas UDIT

Grado en Robótica centrada en las personas

Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Grado en Desarrollo Full-Stack

Doble Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial + Desarrollo Full-Stack

Doble Grado en Robótica + Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Máster en Experiencia de Usuario

Máster en Inteligencia Artificial

Máster en Análisis de Datos

Máster en Ciberseguridad y Hacking Ético

Conexión directa con la industria y alta empleabilidad

En un mundo donde cada empresa es, en mayor o menor medida, una empresa tecnológica, estos perfiles se han convertido en piezas clave y están cada vez más solicitados.

Uno de los pilares estratégicos de UDIT es su estrecha relación con el tejido empresarial. La universidad cuenta con más de 2.400 convenios y más de cien acuerdos con instituciones internacionales, lo que multiplica la oportunidad de realizar prácticas y también la de encontrar un empleo al finalizar la formación.

Las titulaciones vinculadas a tecnología y datos se sitúan entre las de mayor demanda y menor tasa de desempleo. Además, la localización de la universidad en Madrid -con un campus en el barrio de Chamartín y otro en la calle Alcalá-, un entorno dinámico y empresarialmente activo, refuerza aún más la ventaja competitiva de los alumnos, que se encuentran en el principal eje empresarial del país.

En este contexto, UDIT no solo prepara a sus estudiantes para incorporarse al mercado laboral con garantías, sino que los forma para anticiparse a los cambios y adaptarse a un entorno en constante evolución.

La combinación de formación técnica con un enfoque práctico permite a los alumnos de la UDIT asumir roles clave en cualquier entorno, desde grandes empresas tecnológicas a start-ups y proyectos innovadores.

Así, la universidad se consolida como un espacio donde se forman los creadores de la tecnología del futuro: especialistas que no solo dominan las herramientas técnicas, sino que entienden su aplicación práctica y su capacidad para generar valor en la sociedad. Profesionales preparados para desarrollar e impulsar las soluciones que marcarán la tecnología de la próxima década.