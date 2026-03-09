Turquía despliega 6 cazas F-16 en Chipre: atacan objetivos a 550 km y superan dos veces la velocidad del sonido

En un movimiento que eleva la tensión en el Mediterráneo oriental, Turquía ha enviado seis cazas F‑16 Fighting Falcon y sistemas de defensa antiaérea al norte de Chipre, territorio controlado por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.

Esta decisión se produce en un contexto de creciente confrontación militar en la región, tras los recientes ataques de drones iraníes desde Líbano y el despliegue de cazas griegos en el sur de la isla.

Con este refuerzo, Ankara busca asegurar su presencia estratégica en un punto clave entre Europa y Oriente Medio, además de enviar una señal clara de capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza.

Los F-16 que Turquía ha desplazado son cazas multirrol supersónicos utilizados por numerosos países aliados, diseñados para misiones de interceptación, defensa aérea y ataque aire-tierra.

Desarrollado por la compañía estadounidense Lockheed Martin en la década de 1970, este modelo se ha convertido con el paso de los años en uno de los aviones de combate más extendidos del mundo, gracias a su versatilidad y fiabilidad.

Aunque nació como un caza ligero de superioridad aérea, el F-16 ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma capaz de transportar una amplia gama de armamento y participar en distintos tipos de misión, desde patrullas de defensa aérea hasta ataques de precisión contra objetivos en tierra.

Estos aviones pueden alcanzar velocidades superiores a Mach 2 (más de dos veces la velocidad del sonido) y tienen un radio de combate de alrededor de 550 kilómetros sin reabastecimiento, suficiente para patrullar Chipre y zonas estratégicas adyacentes.

Además, están equipados con misiles aire-aire, bombas guiadas de precisión y sistemas modernos de aviónica, lo que les permite actuar tanto en defensa como en operaciones ofensivas.

En este contexto, el despliegue turco llega pocos días después de que Grecia enviara cuatro F-16 y fragatas a la base de Pafos, en el sur de Chipre, como respuesta a los ataques con drones iraníes contra infraestructuras militares británicas en la isla.

Desde Ankara se ha explicado que este despliegue forma parte de un plan escalonado para reforzar la defensa de la parte norte de Chipre, proteger infraestructuras estratégicas y mantener la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

Las autoridades turcas también señalaron que podrían adoptarse medidas adicionales según la evolución de la situación en la región.

En definitiva, la llegada de estos seis F-16 no solo demuestra la capacidad militar de Turquía, sino que busca garantizar la disuasión y la seguridad en un área cada vez más volátil, consolidando su influencia estratégica en el Mediterráneo oriental.