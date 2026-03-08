823 millones de euros y 200 marinos: España moviliza la fragata 'Cristóbal Colón' como escudo para blindar Chipre

La Armada Española ha desplegado su activo de superficie más avanzado y potente en el Mediterráneo Oriental.

La fragata 'Cristóbal Colón' (F-105) ha puesto rumbo a aguas de Chipre con una misión estratégica crítica: establecer un perímetro de seguridad y actuar como un escudo antiaéreo de última generación.

En un contexto de creciente inestabilidad regional, este movimiento posiciona a la tecnología naval española como una barrera defensiva esencial para garantizar la protección de la soberanía europea y la estabilidad en un punto clave del mapa geopolítico actual.

La joya tecnológica de la serie F-100

Construida por Navantia en los astilleros de Ferrol y entregada a la Armada en octubre de 2012, la 'Cristóbal Colón' representa la cima de la ingeniería naval nacional.

Es la quinta y última unidad de la clase Álvaro de Bazán y su construcción supuso una inversión de 823 millones de euros.

Este coste, significativamente superior al de sus buques gemelos, se justifica por la integración de mejoras tecnológicas de vanguardia, motores más potentes y un rediseño de su estructura para reducir la firma infrarroja, lo que aumenta su capacidad de supervivencia.

Con una eslora de 147 metros y un desplazamiento superior a las 6.000 toneladas, la F-105 es un buque multipropósito capaz de alcanzar los 28 nudos de velocidad.

Sin embargo, su verdadero valor reside en su "cerebro" electrónico: el sistema de combate Aegis y su radar multifunción SPY-1D(V).

Esta versión optimizada del radar permite rastrear cientos de objetivos de forma simultánea con una precisión absoluta, incluso en aguas costeras donde las interferencias suelen dificultar la visión de otros buques de guerra.

El escudo que blinda el cielo

Para cumplir su función de blindaje en Chipre, la fragata cuenta con un arsenal de precisión diseñado para la interceptación masiva.

Su sistema de lanzamiento vertical (VLS) dispone de 48 celdas donde alberga misiles antiaéreos Standard SM-2, capaces de abatir amenazas a larga distancia y gran altitud, y misiles ESSM para la defensa de corto alcance.

Este arsenal se complementa con misiles antibuque Harpoon y un cañón principal de 127 mm, convirtiendo al buque en una fortaleza impenetrable tanto ante ataques aéreos como de superficie.

El éxito de esta misión recae sobre su dotación de 200 marinos altamente cualificados. Este contingente humano gestiona no solo el armamento, sino también una unidad aérea embarcada compuesta por un helicóptero SH-60B Seahawk, vital para la vigilancia y la lucha antisubmarina.

La movilización de la 'Cristóbal Colón' es, en definitiva, la demostración de la capacidad de España para liderar misiones de mando y control, aportando una seguridad tecnológica de primer nivel en los escenarios más complejos del mundo.