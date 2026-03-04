Samsung Galaxy S26 Ultra: el teléfono con IA más avanzado hasta el momento (y también el más fácil de utilizar)

Cuenta con la tecnología Galaxy AI que se adelanta a tus necesidades y simplifica tu día a día.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una novedad tecnológica. El reto ahora es que sea realmente práctica. El Samsung Galaxy S26 Ultra nace para ponerle fin a esa barrera: muchos usuarios saben lo que es la IA, pero no la utilizan porque creen que es algo complejo y que no lo van a saber utilizar.

Sin embargo, el enfoque de este smartphone es diferente. La IA no está escondida en menús, está integrada en el sistema operativo y aparece cuando la necesitas. No interrumpe, anticipa.

Esa filosofía se materializa en Now Nudge, la función que convierte la IA en proactiva. Actúa como un asistente inteligente: sugiere respuestas mientras chateas, basándose en tu agenda o contexto; te sugiere la mejor forma de compartir fotos y propone ubicaciones o recomendaciones relevantes sin que tengas que hacer ninguna búsqueda.

Además, puedes elegir tu asistente preferido: Gemini, Perplexity o Bixby. Todo ello respaldado por Samsung Knox que garantiza que la inteligencia artificial sea útil, pero sin que la seguridad se vea comprometida.

Pantalla de privacidad: se adapta y te protege

Si la inteligencia artificial trabaja en segundo plano para facilitar tareas, la pantalla es el punto de contacto constante con el usuario. La miramos cientos de veces al día: consumimos contenido, editamos vídeos, jugamos, estudiamos, trabajamos. Por eso el móvil Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora uno de los paneles más avanzados de la marca:

mDNIe de 10 bits para colores más precisos.

ProScaler con AI para mejorar nitidez en tiempo real.

Revestimiento antirreflejos.

Ajuste automático según luz ambiental y tipo de contenido.

La experiencia es más inmersiva y cómoda en cualquier entorno. Sin embargo, más allá de la calidad visual, la verdadera innovación está en la privacidad.

Este smartphone es el único en el mundo que cuenta con pantalla de privacidad, una tecnología integrada que limita el ángulo de visión lateral, a prueba de los más curiosos. Solo quien está frente al dispositivo puede ver claramente el contenido.

Práctica para el transporte público, para clase, para estar en una cafetería o en la oficina; esta función te permite utilizar el teléfono sin preocuparte por miradas externas.

Se trata, además, de una función exclusiva del Samsung Galaxy S26 Ultra, no disponible en versiones inferiores, lo que refuerza su carácter diferencial dentro de la gama.

La mejor cámara y Galaxy AI: creatividad preparada para la vida real

La cámara sigue siendo uno de los elementos más determinantes en la elección de un smartphone para grabar vídeos espectaculares incluso de noche, crear contenido o tener recuerdos de las vacaciones. El dispositivo móvil Samsung Galaxy S26 Ultra responde a todas estas demandas con especificaciones sólidas y mejoras visibles.

Incorpora un sensor principal de 200 MP, lo que significa que cada fotografía captura una enorme cantidad de detalle en alta resolución, pudiendo hacer zoom sin que la imagen pierda nitidez.

A esto se suma un sistema de lentes más luminosas y una apertura un 47% mayor, perfecto para hacer fotos en conciertos, calles de noche y restaurantes con poca iluminación y obtener un resultado con menos ruido, más brillo natural y mejor definición en sombras. Lo mejor es que no hay que activar modos complicados, la mejora es automática.

Además, el AI ISP y el ProVisual Engine analizan la escena en tiempo real para ajustar automáticamente color, contraste y definición según el tipo de imagen, consiguiendo resultados más naturales sin necesidad de conocimientos técnicos.

Todo ello se complementa con grabación en 8K, una resolución que ofrece un nivel de detalle superior y posibilidad de recortar el vídeo sin que se pierda calidad.

Asimismo, destaca el Asistente de fotos, la función de Galaxy AI que te permite aplicar toda la creatividad que puedas imaginar a tus fotos con solo escribir lo que quieres hacer desde tu galería de fotos, sin necesidad de utilizar otras apps.

Nightography 2.0

La noche es un reto para cualquier cámara. Pero, gracias al Nightography 2.0, podemos perder el miedo a que, sin luz, todas las fotografías tengan grano. Ahora obtendremos imágenes y vídeos más nítidos, luminosos y sin ruido incluso utilizando zoom.

Esto significa poder grabar un concierto o una fiesta sin perder calidad. Sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Simplemente activas la cámara y capturas el momento.

Borrador de audio

Pero el contenido de vídeo no solo exige una calidad de imagen excelente, también hay que prestarle atención al audio. El Audio Eraser permite reducir el ruido ambiental y priorizar voces, lo que resulta especialmente útil en entornos ruidosos. Para los creadores de contenido, esta herramienta agiliza esa gestión y mejora el resultado final.

Rendimiento y almacenamiento para un uso intensivo

Toda esta integración de inteligencia artificial y capacidades multimedia necesita una base sólida. El Samsung Galaxy S26 Ultra está diseñado para sostener un ritmo exigente, ya sea en largas sesiones de gaming, edición de vídeo o uso intensivo de redes sociales.

El rendimiento se mantiene estable gracias a una optimización térmica mejorada, una gestión inteligente de batería, hasta 1 TB de almacenamiento y la garantía de siete actualizaciones de Android y seguridad.

Evolución frente a la generación anterior

En comparación con el modelo anterior, este smartphone destaca por tener una integración profunda de la inteligencia artificial, incorporar Now Nudge, tener una mejora significativa en Nightography y la introducción exclusiva de la Pantalla de Privacidad.

El Samsung Galaxy S26 Ultra entiende cómo usamos hoy el móvil: para crear, compartir y expresarnos en tiempo real. Con una IA que se adelanta a tus necesidades, una cámara preparada para condiciones exigentes y una pantalla que protege tu privacidad en cualquier entorno, la experiencia se siente fluida y natural.

Porque la verdadera innovación no consiste en añadir complejidad, sino en eliminarla. Y es precisamente ahí donde este modelo marca la diferencia y se posiciona como el teléfono con IA más fácil de usar.

La mejor oferta por tiempo limitado

Y para quienes quieran adelantarse al lanzamiento oficial, ahora es el mejor momento: durante los próximos días, el Samsung Galaxy S26 Ultra puede precomprarse en la web oficial de Samsung con una oferta inmejorable por tiempo limitado. Es la oportunidad de conseguir el máximo ahorro antes de que llegue a tiendas y asegurar uno de los modelos más avanzados de la marca al mejor precio. La promoción estará disponible solo hasta el 11 de marzo en su tienda online.