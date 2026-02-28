Los imanes llegan al snowboard con esta propuesta de botas magnéticas que no utiliza anclajes tradicionales

En España, los entusiastas de los deportes de invierno y los habituales de las estaciones del Pirineo o Sierra Nevada seguro que disfrutan de la nieve, pero no de las complicaciones que muchas veces implica el equipo necesario.

El snowboard ha mantenido una estructura técnica relativamente estática durante décadas, fundamentada en el uso de fijaciones externas que sujetan las botas a la tabla mediante correas o sistemas de clic mecánicos.

Sin embargo, el proyecto Machina Magic ha surgido para proponer un cambio de paradigma total, eliminando la necesidad de hardware externo pesado y permitiendo una unión directa y limpia. Está actualmente en KickStarter a un precio de 499 dólares.

El concepto central de estas botas reside en la integración del sistema de anclaje dentro de la propia estructura del calzado.

Al observar el diseño de Machina Magic, lo primero que destaca es la ausencia de los elementos voluminosos que solemos asociar con el equipo de montaña. Esta innovación no busca simplemente una mejora estética, sino una optimización del rendimiento físico.

Al eliminar la interfaz intermedia que suponen las fijaciones clásicas, el usuario experimenta una transferencia de energía mucho más inmediata hacia los cantos de la tabla.

Esto se traduce en un control más preciso y una respuesta instantánea ante los cambios en el terreno o la densidad de la nieve.

La tecnología detrás de este avance se basa en un mecanismo de bloqueo patentado que se sitúa en la suela de la bota. Este sistema se acopla a una placa minimalista de bajo perfil que se instala en la tabla de snowboard.

El resultado es un perfil extremadamente bajo que acerca el centro de gravedad del deportista a la superficie, algo que los expertos en técnica de deslizamiento valoran positivamente por la estabilidad adicional que proporciona.

Machina MagIC Snowboard Ride System Omicrono

Además, la bota ha sido fabricada utilizando materiales de alta resistencia como la fibra de carbono y polímeros avanzados, garantizando que la rigidez necesaria para el descenso no comprometa la ligereza del conjunto.

Uno de los mayores inconvenientes del snowboard tradicional es el proceso de preparación antes de cada descenso.

Muchos practicantes se ven obligados a sentarse en la nieve o a mantener equilibrios complicados para ajustar sus correas cada vez que salen de un remonte. Con la propuesta de Machina Magic, este proceso se vuelve casi invisible.

El sistema permite entrar y salir de la conexión de forma natural, simplemente presionando el pie sobre la base. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que optimiza el tiempo efectivo de práctica deportiva durante la jornada.

Piezas que se incluyen Omicrono

Fuera de la tabla, las ventajas son igualmente notables. Las botas de snowboard convencionales suelen ser incómodas para caminar debido a la rigidez y a la forma de sus suelas, diseñadas exclusivamente para encajar en las fijaciones.

En cambio, estas botas han sido diseñadas con una ergonomía que permite caminar por la estación o el aparcamiento de manera similar a como lo haríamos con un calzado de montaña técnico. La flexibilidad en puntos clave y la tracción de la suela hacen que la transición entre el ocio y la actividad deportiva sea mucho más fluida.

Para satisfacer las demandas de diferentes tipos de usuarios, desde el principiante hasta el profesional del estilo libre, el proyecto contempla diferentes niveles de rigidez en sus modelos.

La bota cuenta con revestimientos internos moldeables por calor, lo que asegura que cada individuo pueda tener un ajuste perfecto adaptado a la morfología única de su pie.

Machina MagIC Snowboard Ride System Omicrono

Este detalle es crucial para evitar puntos de presión dolorosos que suelen arruinar las sesiones largas en la montaña. La consistencia en el ajuste, sumada a la eliminación de las correas que a menudo cortan la circulación o generan tensiones desiguales, supone un salto cualitativo en el bienestar del deportista.