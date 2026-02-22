Un siglo después de su muerte, se confirma que esta curiosa vivienda fue obra del genial arquitecto Antoni Gaudí

Parte del éxito del turismo en España viene dado por su arquitectura, que lleva siendo relevante muchos siglos.

Pero si hay un arquitecto que despierta interés dentro y fuera de nuestras fronteras y que es conocido más allá de los círculos académicos y profesionales, ese es Antoni Gaudí, el prolífico arquitecto catalán.

100 años después de su fallecimiento, el Departamento de Cultura de Cataluña ha confirmado que fue el autor de una peculiar vivienda que ya se sospechaba que era obra suya pero que hasta ahora no se ha confirmado.

El Xalet del Catllaràs, una edificación situada en el entorno natural de La Pobla de Lillet, ha sido identificado como una creación del arquitecto modernista tras una investigación científica liderada por Galdric Santana Roma.

Este estudio, que forma parte de una tesis doctoral defendida en la Universidad Politécnica de Cataluña, utiliza un análisis geométrico riguroso para demostrar que el diseño de este refugio minero responde exclusivamente a los métodos y al lenguaje arquitectónico propio del maestro catalán.

Xalet del Catllaràs Turisme Lillet Omicrono

La construcción de este edificio se sitúa cronológicamente entre los años 1.902 y 1.905, en una época de gran actividad para el arquitecto.

El proyecto fue un encargo vinculado a la empresa Compañía General de Asfaltos y Portland Asland, fundada por Eusebi Güell, quien fue el principal mecenas y amigo cercano de Gaudí. El famoso parque lleva su nombre.

La necesidad de proporcionar una vivienda digna y funcional para los ingenieros y técnicos que trabajaban en las minas de carbón de la sierra del Catllaràs motivó la creación de esta estructura.

Aunque la sospecha sobre la mano del arquitecto en este diseño siempre estuvo presente entre los expertos debido a su forma singular, la falta de documentos firmados impidió una confirmación definitiva hasta la llegada de las nuevas evidencias aportadas por Santana Roma.

Xalet del Catllaràs Turisme Lillet Omicrono

El análisis técnico detallado en la investigación revela que el chalet posee una estructura de arco apuntado que es característica de la etapa de madurez de su autor.

Esta geometría no solo cumple con un propósito visual, sino que responde a una necesidad práctica de gran importancia en zonas de alta montaña: facilitar el deslizamiento de la nieve para evitar sobrecargas en la cubierta.

La precisión de las parábolas y las catenarias presentes en el edificio coincide de manera exacta con los cálculos matemáticos que el arquitecto aplicó en otros proyectos contemporáneos, como la Casa Batlló o los Jardines Artigas, situados estos últimos en la misma región geográfica.

Otro de los aspectos fundamentales que confirman la autoría es el uso de materiales locales y la integración del edificio con el paisaje circundante.

Xalet del Catllaràs Turisme Lillet Omicrono

El arquitecto demostró una capacidad excepcional para adaptar sus principios estéticos a un presupuesto mucho más reducido y a una finalidad puramente utilitaria.

A diferencia de sus encargos para la burguesía de Barcelona, donde la ornamentación es exuberante, en el chalet de los mineros se observa una austeridad que no renuncia a la elegancia estructural.

Cada detalle, desde la disposición estratégica de las ventanas para aprovechar la luz solar hasta la ventilación interna, refleja una preocupación por el bienestar de los habitantes que era poco común en las construcciones industriales de ese periodo.

Este hallazgo supone un avance crucial para la historia de la arquitectura y el patrimonio cultural, permitiendo que una obra que estuvo cerca del olvido recupere su estatus como pieza clave del legado modernista.

La validación científica de esta atribución asegura que el Xalet del Catllaràs sea objeto de una mayor protección y estudio en el futuro. El trabajo de Galdric Santana Roma no solo resuelve un misterio histórico, sino que también nos invita a redescubrir la faceta más humana y técnica de un autor que supo aplicar su ingenio tanto en grandes templos como en modestos refugios de montaña, consolidando su impacto en la identidad visual de la arquitectura mundial.