Ya es oficial: Trump ordena la publicación de todos los archivos clasificados sobre vida extraterrestre, FANI y OVNI

La noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su perfil oficial de la red social Truth que ordena iniciar el proceso para hacer públicos archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.

En su mensaje, Trump ha expresado que "en vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes".

Una orden que ha despertado una mezcla de sorpresa, entusiasmo y escepticismo entre todos los americanos, así como en el resto del eje mundial.

Mensaje de Donald Trump

Y es que no es un tema ajeno al debate internacional, ya que durante décadas, los llamados OVNI —ahora conocidos oficialmente como FANI— han sido motivo de teorías, documentales y miles y miles de debates interminables.

Muchas personas creen que los gobiernos guardan información secreta sobre posibles contactos o avistamientos, mientras que otros piensan que se trata simplemente de fenómenos naturales o pruebas militares mal interpretadas.

Ahora, con esta ordenanza, Trump busca, según sus palabras, responder al "gran interés mostrado" por la ciudadanía durante tantos años.

Y es que aunque no es la primera vez que en Estados Unidos se habla de desclasificar documentos relacionados con estos temas, sí es uno de los anuncios más directos y amplios que se han hecho al respecto.

Expertos en defensa señalan que el proceso de desclasificación puede ser largo, ya que implica revisar miles de documentos para asegurarse de que no se comprometa información sensible sobre seguridad nacional.

Aun así, la promesa de abrir estos archivos ya está generando grandes expectativas en investigadores, prensa y todos los seguidores de este mundo paralelo.

Aunque todavía está por ver qué tipo de información saldrá a la luz y si realmente aportará pruebas claras sobre la existencia de esa presunta vida extraterrestre.