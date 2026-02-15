Así es el tren de 800 metros que renueva 2 kilómetros de vía en 10 horas y revoluciona el mantenimiento ferroviario

Cuando una línea ferroviaria necesita una renovación integral, lo habitual es prepararse para días de obras, maquinaria pesada y suspensión del tráfico. Pero eso se ha acabado.

El Swietelsky RU 800 S es una mole de 800 metros de longitud diseñada para hacer en horas lo que antes exigía días (o semanas) de trabajo y cortes prolongados de circulación.

Fabricado por la compañía austriaca Plasser & Theurer, este tren factoría integra en un único convoy todo el proceso de renovación de vía: levanta los raíles antiguos, retira las travesias deterioradas, limpia o sustituye el balasto (la capa de grava que estabiliza la infraestructura) y coloca nuevos elementos con precisión milimétrica.

El resultado es una máquina capaz de renovar hasta dos kilómetros de vía en apenas 10 horas, una cifra que cambia por completo la planificación de obras en líneas con alta densidad de tráfico.

Su objetivo: acabar con los retrasos y las pérdidas económicas, así como reducir el tiempo de intervención.

SWIETELSKY-RU-800-S transportando la maquinaria necesaria para hacer el cambio de vía.

El RU 800 S pesa alrededor de 692 toneladas cuando está en plena operación y funciona como una cadena de montaje móvil.

A medida que avanza, diferentes módulos ejecutan tareas simultáneas coordinadas: sistemas hidráulicos elevan los raíles, brazos mecánicos extraen travesias antiguas y grúas internas colocan las nuevas. Todo para garantizar que se cumplen los estándares de estabilidad y drenaje.

Lo más llamativo es que toda esta operación puede realizarse con un equipo relativamente reducido, en torno a una treintena de operarios, gracias a un alto grado de automatización.

Frente a los métodos tradicionales, que requerían varias máquinas independientes y fases sucesivas, el RU 800 S condensa el proceso en una sola intervención continua.

Swietelsky RU 800 S arreglando una vía.

En términos estratégicos, este tipo de tecnología permite acortar drásticamente los cortes de servicio y minimizar el impacto sobre pasajeros y mercancías.

En líneas de alta velocidad, donde las ventanas de mantenimiento son cada vez más estrechas, contar con maquinaria capaz de actuar con rapidez se ha convertido en una necesidad.

Aunque su primera versión data de mediados de la década de 2000, el RU 800 S sigue siendo una referencia mundial en mantenimiento ferroviario pesado.

Su longevidad demuestra que la innovación no siempre consiste en alcanzar más velocidad, sino en optimizar lo que sostiene todo el sistema: la infraestructura.