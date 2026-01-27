Nothing abre su primera tienda física fuera de Reino Unido y anuncia que abrirá nuevos espacios en Nueva York y Tokio

Nothing, la compañía británica de tecnología sigue con el pie en el acelerador. Después de cerrar el 2025 con una valoración de 1.300 millones de dólares y el respaldo de su comunidad, ha anunciado la apertura de su primera tienda oficial fuera de Reino Unido, así como un ambicioso plan de expansión presencial.

La empresa comandada por Carl Pei ha anunciado hoy la apertura de su primera tienda física en India, ubicada en Bangalore, que abrirá sus puertas el sábado 14 de febrero.

Tras la tienda que tiene ubicada en el Soho londinense desde 2023, esta inauguración marca un nuevo hito en la trayectoria de crecimiento de la compañía, al tiempo que prevé ampliar su presencia física con la apertura de nuevos espacios en Nueva York y Tokio "en los próximos meses".

La elección de Bengaluru como segundo lugar donde abrir una flagship store "responde a su posición como uno de los principales hubs tecnológicos de India, con un ecosistema de innovación consolidado y una base de consumidores early adopters alineada con la visión y el enfoque community-first de la marca", explica la compañía a través de un comunicado.

La apuesta por una estrategia de tiendas físicas es un punto de consolidación de la estrategia de la compañía que, al igual que Apple o Xiaomi, sirve para ser un punto de encuentro con la comunidad y mostrar a los usuarios de lo que sus dispositivos y ecosistema es capaz de hacer.

Carl Pei, CEO de la compañía, explicaba a EL ESPAÑOL - Omicrono que este año "es muy emocionante" para Nothing, pues "es hora de mostrar algunas de las ideas que hemos estado desarrollando durante años. Hemos estado desarrollando capacidades con paciencia, y ahora podemos empezar a ejercitarlas", dejando ver los planes que comenzarán a desarrollar en las próximas semanas.

El directivo también explicaba que los próximos años serán muy dinámicos gracias a la IA, pero se mostraba "entusiasmado por desempeñar un papel clave".

De momento, Pei no ha desvelado los nuevos productos que llegarán este año pero sí dejó claro que el momento de la innovación es ahora: "Estamos al borde de una nueva era de cambio tecnológico, por lo que las cosas serán muy dinámicas. El terreno de juego está ahí: nuestro desempeño y nuestra ejecución dependen de nosotros".