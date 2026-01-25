Lo último de Xiaomi son unos altavoces ideales para los melómanos: alta calidad de sonido con diseño premium

En España, los aficionados a la tecnología y al sonido de alta fidelidad han seguido de cerca algunas marcas prestigiosas del sector.

Pero desde hace unos meses también han tenido que mirar lo que hacía Xiaomi. Ya presentó el Xiaomi Sound Pro 2 Max y ahora hace lo propio con el hermano pequeño, el Xiaomi Sound 2 Pro.

Este nuevo altavoz inteligente tiene un enfoque que equilibra la estética moderna y el rendimiento acústico profesional. Así, el Sound 2 Pro se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes buscan calidad sin renunciar al diseño.

Lo primero que destaca del Xiaomi Sound 2 Pro es su imponente estética. A diferencia de su hermano mayor, este dispositivo cuenta con un cuerpo de plástico de alta calidad y no metálico.

El acabado metálico lo da la pintura, que hace que visualmente parezca mucho más imponente. El eliminar el metal hace que el peso baje de 8 a 2 kg.

El diseño mantiene una forma prismática estilizada, coronada por un sistema de iluminación ambiental inteligente. Esta luz no es meramente decorativa; reacciona al ritmo de la música y cambia de tonalidad según el estado del dispositivo, creando una atmósfera envolvente en cualquier habitación.

La integración de controles táctiles en la parte superior permite una gestión intuitiva de la reproducción y el volumen, manteniendo la limpieza visual del conjunto.

En el corazón del Xiaomi Sound 2 Pro se encuentra una configuración de sonido avanzada diseñada para ofrecer una experiencia de audio en 360 grados.

Esto garantiza que el usuario escuche la misma fidelidad sonora independientemente de su posición respecto al altavoz. La arquitectura interna incluye:

Un woofer de gran tamaño para graves profundos y resonantes.

de gran tamaño para graves profundos y resonantes. Tweeters dedicados que aseguran frecuencias altas claras y detalladas.

dedicados que aseguran frecuencias altas claras y detalladas. Radiadores pasivos duales que amplían la respuesta de frecuencia baja.

que amplían la respuesta de frecuencia baja. Sintonización profesional Harman AudioEFX para un equilibrio perfecto.

Gracias a la colaboración con los ingenieros de Harman, el altavoz ofrece un perfil de sonido equilibrado, ideal tanto para sesiones de escucha como para ambientar reuniones sociales.

Además, cuenta con certificaciones de audio de alta resolución (Hi-Res Audio), lo que asegura que no se pierda ningún detalle de las grabaciones originales.

Xiaomi ha integrado este altavoz profundamente en su ecosistema. Gracias a Xiaomi HyperOS Connect, el Sound 2 Pro se conecta de forma instantánea con otros dispositivos de la marca.

La inclusión de tecnología NFC permite que, con solo acercar un smartphone compatible, la música se transfiera automáticamente al altavoz sin necesidad de configuraciones complejas.

Incluye entradas RCA y USB-C para fuentes de audio analógicas y digitales. En cuanto a la conectividad inalámbrica, el dispositivo soporta los protocolos más modernos:

Bluetooth 5.4 para una conexión estable y de bajo consumo.

para una conexión estable y de bajo consumo. Soporte para el códec LHDC 5.0, permitiendo la transmisión de audio sin pérdida a través de Bluetooth.

permitiendo la transmisión de audio sin pérdida a través de Bluetooth. Compatibilidad con AirPlay 2 de Apple, facilitando el uso para usuarios de iOS.

facilitando el uso para usuarios de iOS. Conexión Wi-Fi de doble banda para streaming de alta velocidad.

Además, es posible emparejar dos unidades del Xiaomi Sound 2 Pro para configurar un sistema de sonido estéreo real, o incluso conectar hasta ocho unidades de forma simultánea para crear un sistema de audio multi-room en todo el hogar.

El precio en China es de 1.399 yuanes, aproximadamente 170 euros. Por el momento no se sabe si se venderá de forma internacional.