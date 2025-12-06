Siéntete campeón del mundo con el último set de Lego: se alía con FIFA para replicar la Copa del Mundial de fútbol

Para los aficionados al fútbol de España hay un momento que siempre estará en su memoria: el minuto 116 cuando Andrés Iniesta voleó para batir a Maarten Stekelenburg y lograr así el único Mundial que tiene la selección española de fútbol masculino.

El trofeo, que levantó Iker Casillas hacia el cielo, ahora se convierte en un nuevo set de Lego que llega gracias a su alianza con FIFA y con motivo de la celebración del Mundial de fútbol el próximo año y para el que España ya conoce a sus rivales.

De cara al torneo, el Grupo LEGO presentará una colección especial inspirada en la mayor competición de fútbol del planeta. El primer lanzamiento de esta serie es la reproducción oficial del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desarrollada en colaboración con la federación internacional.

Pero no será el único set que llegue hasta el esperado torneo.

Este set se trata de la primera réplica oficial a escala 1:1 del trofeo de fútbol más codiciado en el mundo, saldrá a la venta en marzo de 2026 por 179,99 euros.

"Permitirá a los seguidores llevarse a casa un pedazo del espíritu futbolero y mostrar su pasión por el deporte antes del mundial del próximo verano. El impresionante modelo, compuesto por 2.842 piezas, incluye además una escena oculta que se descubre al deslizar una pieza en la parte superior del globo", explica la compañía a través de un comunicado.

En el interior del set se podrá encontrar el logotipo del Mundial 2026 y una minifigura exclusiva con un pequeño trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pensando en que "cualquier fan pueda imaginarse levantando el título", refiere la empresa.

Además, en la base del set, una placa impresa recoge todos los campeones desde 1974, añadiéndole un valor histórico y coleccionista.

Como curiosidad, este trofeo es el set LEGO con más piezas doradas hasta la fecha, y combina dos tipos de acabado: piezas lacadas mediante tambor rotatorio y elementos moldeados en dorado.

El propio Casillas ha reaccionado al lanzamiento explicando que "hay momentos en la vida que se te quedan grabados para siempre, y levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es uno de ellos para mí. Fue el resultado de años de trabajo, sacrificio y pasión. Saber que ahora niños y aficionados de todo el mundo pueden tener su propio trofeo gracias al set Lego del Trofeo del Mundial me llena de alegría. Es una forma preciosa de que todos compartan su amor y su pasión por el fútbol".

Por su parte Julia Goldin, chief product & marketing officer del Grupo Lego ha comentado que se trata de "una oportunidad extraordinaria para rendir homenaje al torneo más emblemático del mundo y a la pasión global que despierta. Este trofeo es un símbolo universal de logro y unión".

Asimismo, ha avanzado que "este es solo el comienzo de nuestra colaboración, y estamos encantados de unir a familias y aficionados en torno al fútbol, la imaginación y uno de los iconos más legendarios del deporte”.

En representación de FIFA, Romy Gai, chief business office se mostraba satisfecho de la unión de ambas entidades: "Es la primera vez que FIFA y el Grupo LEGO colaboran en un proyecto así, y con el Mundial más grande, inclusivo y emocionante a la vuelta de la esquina, esperamos que los fans aprovechen la oportunidad para llevarse a casa un pedazo de la competición para siempre".