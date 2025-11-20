Así fue el histórico concierto de Apple en Madrid por su 40 aniversario: 15.000 personas y 30 iPhone 17 Pro grabando todo

Apple vivió ayer un día histórico en España. Lo hizo junto con la ciudad de Madrid en un concierto gratuito en la Puerta del Sol que acogió a 15.000 personas frente a la tienda más emblemática del país.

Ahí fue donde levantó el escenario para celebrar 'El Encuentro', un concierto que tuvo al flamenco como elemento vertebrador en un encuentro que reunió al cantaor Israel Fernández con su inseparable Diego del Morao, la cantante y pianista Amaia, el virtuoso guitarrista Yerai Cortés, y al popular cantante granadino Dellafuente.

No cabía un alfiler en la plaza para disfrutar del espectáculo que fue inmortalizado por una treintena de iPhone 17 Pro de la compañía repartidos por los escenarios y balcones de la plaza.

La Puerta del Sol durante 'El Encuentro' Apple Omicrono

La celebración de la compañía transformó durante 45 minutos el icónico enclave en un particular tablao en vivo, donde la música, el arte y la tecnología se encontraron en pleno corazón de la ciudad. Lo hacía además no sólo con la expectación de Madrid, sino con representación directa de altos cargos de la compañía como Eddy Cue, vicepresidente de servicios de Apple o Deirdre O'Brien, vicepresidenta senior de retail de la compañía.

"'El Encuentro' es la expresión viva de cómo la cultura y la innovación se unen en el corazón de España: desde músicos y creadores, hasta diseñadores y desarrolladores de apps", ha comentado Tim Cook, CEO de Apple, asegurando que "es una prueba de que, cuando la creatividad se encuentra con la tecnología, suceden cosas extraordinarias que cruzan fronteras. Y no hay mejor forma de celebrar los cuarenta años de Apple en España que destacando la increíble creatividad y el talento que hacen a este país tan especial".

Apple impulsando a creadores

Apple cuenta con una larga trayectoria apoyando a artistas, diseñadores y creadores, ayudándoles a dar vida a sus ideas a través de la tecnología. Sin ir más lejos, Yerai Cortés, junto con Little Spain, es uno de los grandes representantes de uso de los teléfonos iPhone para llevarlo a sus creaciones.

Lo cierto es que la huella de la compañía en creadores y artistas es cada vez más profunda, sirviendo como herramienta clave en grandes producciones así como fomentando creaciones, producciones o aplicaciones españolas.

Actuación de Dellafuente Apple Omicrono

Es el caso de producciones locales en Apple Originals, como A muerte, protagonizada por la fallecida ganadora de un Goya Verónica Echegui, junto a Joan Amargós, Cristian Valencia y Paula Malia; aplicaciones como LingoKids, Vocabulary o Second Canvas o las constantes iniciativas en Apple Music con artistas locales como las realizadas por el Día Internacional del Flamenco o con el Instituto Cervantes. La última, la lista con los artistas de anoche.

En Apple Music está ya disponible tanto la lista con las canciones de 'El Encuentro', como contenidos adicionales y listas de reproducción que celebran el flamenco, desde las grandes leyendas hasta las voces contemporáneas que están redefiniendo el género.

Escenario principal de 'El Encuentro' Apple Omicrono

Un elemento clave en este impulso a creadores son las sesiones gratuitas que la compañía fomenta durante todo el año en sus tiendas. Denominadas como Today at Apple, los clientes aprenden cómo exprimir sus dispositivos para aprovecharlos al máximo y potenciar así su creatividad.

Por ejemplo, con motivo de 'El Encuentro', Apple Puerta del Sol organizó una sesión especial con la fotógrafa española Erea Azurmendi, quien compartió útiles trucos y consejos con fotógrafos y creadores locales para capturar la energía y la luz únicas de esta icónica plaza.

Actuación de Israel Fernández Chema Flores Omicrono

"La creatividad española inspira al mundo, y nos enorgullecemos de ayudar a potenciarla mediante nuestra tecnología", ha comentó Deirdre O’Brien, destacando que fue "una celebración del talento y dedicación de nuestros equipos, que encarnan el espíritu del evento y comparten su pasión con los clientes cada día".

Más de 30 iPhone 17 Pro grabando

Más allá de los artistas, el otro gran protagonista del evento fue su smartphone estrella, el iPhone 17 Pro.

Cabe destacar que durante todo el evento no se hizo mención a la compañía, no se mencionó la marca ni apareció un logotipo de Apple. Fue todo por y para ensalzar a los artistas. Sin embargo, el iPhone 17 Pro fue clave y se situó en el corazón de 'El Encuentro'.

Apple desplegó una treintena de iPhone 17 Pro repartidos por los diferentes escenarios para ayudar a capturar la pasión y la conexión de los artistas sobre el escenario.

Su avanzado sistema de cámaras Pro Fusion de 48 Mpx cuenta con el equivalente a ocho lentes profesionales y con un zoom de calidad óptica x8, permitían al equipo de realización a utilizar su versatilidad para tomar planos imposibles a las cámaras habituales.

iPhone 17 Pro grabando a Yerai Cortés Chema Flores Omicrono

Más allá de las cámaras traseras, la cámara frontal Center Stage capturó selfies y el sistema de Captura Dual resultó ideal para documentar reacciones a la vez que la experiencia. Impulsado por estas capacidades de nivel profesional. El iPhone 17 Pro dio vida a la energía del evento y a la intimidad del flamenco contemporáneo que Apple llevó a la plaza.

Estos teléfonos estaban estratégicamente colocados en zonas del escenario para lograr tomas que disparan la creatividad, al tiempo que iban montados en estructuras móviles que complementaban a las cámaras de retransmisión. Igualmente, se pudo observar cámaras de grabación para obtener contenido para las Vision Pro.

Amaia durante su actuación en 'El Encuentro' Chema Flores Omicrono

Quizá, uno de los momentos en los que mejor se pudo apreciar el uso de teléfonos fue al final del concierto, cuando Yerai Cortés tocó su espectacular Sonar por Bulerías desde uno de los balcones del edificio en el que se ubican las oficinas de Apple. Al guitarrista le rodeaban tres iPhone 17 Pro estratégicamente colocados para no perder un detalle de su pericia tocando las cuerdas.

Cortés puso la guinda a los 45 minutos de actuación y Apple hizo historia en la cultura española. Un hito con el que cumple 40 años en el país mirando hacia el futuro y con "la misión intacta de impulsar a los artistas, desarrolladores y comunidades de España para que sigan inspirando al mundo".