Apple celebra sus 40 años en España con 'El Encuentro': un concierto gratuito de artistas españoles en la Puerta del Sol

Apple está de celebración. La compañía cumple 40 años en España y lo festeja por todo lo alto con su primer gran evento abierto al público en el país y que será totalmente gratuito.

Lo hará el próximo miércoles 19 de noviembre por la tarde en un lugar icónico, la Puerta del Sol. Denominado como El Encuentro, será un acto que busca rendir homenaje a la cultura y la creatividad española, con una actuación pionera de Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés.

El Encuentro comenzará a las 20 horas del miércoles en un enorme escenario que la compañía de tecnología ya ha comenzado a montar a las puertas de su tienda de la céntrica plaza madrileña. El acceso será completamente libre para todos los madrileños que se quieran acercar.

El evento estará centrado principalmente en la música, aunque servirá para celebrar el lazo entre Apple y la cultura española buscando "celebrar y conectar con el público en pleno corazón de la ciudad".

Desde que en 1985 Apple desembarcase oficialmente en el país, donde sus primeros ordenadores Apple II ya se utilizaban en entornos académicos, la relación de la compañía con la cultura del país no ha parado de crecer.

Abrió sus primeras Apple Stores en La Maquinista (Barcelona) y Xanadú (Madrid) en 2010. Actualmente cuenta con 12 tiendas Apple Stores en todo el país en Madrid, Barcelona, Murcia, Marbella, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Precisamente a raíz de la apertura de la última tienda en el país, la vicepresidenta senior de retail de la compañía Deirdre O'Brien, ensalzaba la estrecha relación entre la empresa y España.

O'Brien destacaba que estaban "muy orgullosos" de abrir nueva tienda en Madrid porque les daba la oportunidad de conectar más con la comunidad local. "Queremos ser parte de la comunidad. Queremos marcar la diferencia para nuestros clientes de España". Y es que hay que ser conscientes de que las Apple Store son más que tiendas, son un punto de formación y de comunidad.

Precisamente con la idea de conocer más de cerca a la comunidad española, han sido ilustres las visitas en los últimos años del CEO Tim Cook —con cocido incluido—, o de Greg Joswiak, vicepresidente de marketing, quienes viajaron a Madrid para acercarse más al día a día de la compañía en el país. No era su primera visita, pero se fueron igualmente entusiasmados con su visita.

Si Cook compartió tiempo con el Real Madrid o Dabiz Muñoz, Joswiak disfrutó entonces de la guitarra de Yerai Cortés, uno de los invitados a El Encuentro de Apple.

Precisamente Cortés es uno de los artistas y profesionales que usa el ecosistema de la compañía para producir su premiado documental con Little Spain. Aunque la relación de Apple con la cultura española ha ido a más en los últimos años.

Así por ejemplo, Apple ha sido capaz de reunir a artistas y al Instituto Cervantes durante dos años consecutivos para elegir las mejores letras de canciones en español de la historia o que sus dispositivos se usen como herramienta en grandes producciones o para disparar el rendimiento deportivo.

Igualmente importante para la compañía es el cuidado que hace con su comunidad de desarrolladores de aplicaciones, con su programa App Store Foundations. Lo que ha permitido tener en España apps de referencia como Wikiloc, la app española que triunfa con rutas imposibles a más recientes como Fitwoody, de Chubby Apps.

En febrero de este año llegó a España Apple Intelligence, su apuesta por la inteligencia artificial, que ha permitido a los desarrolladores ir adaptando poco a poco sus funcionalidades, y sacar así más partido a sus apps. Pero la apuesta de Apple por la IA en España no comenzó ahí. Quizá el movimiento más sonado fue la compra de la catalana Vilynx.

Poco después Apple abrió nuevas oficinas en Barcelona centradas en AIML (Inteligencia Artificial y Machine Learning), con un equipo que trabaja para mejorar la experiencia de los usuarios en todos los dispositivos y servicios de Apple. Superando así los más de 2.000 empleados directos en el país.

Estas oficinas complementan a otras que la empresa tiene en Madrid, aunque la más icónica está en el mismo edificio de la Puerta del Sol donde está la tienda, lugar de celebración de El Encuentro este miércoles por la tarde.