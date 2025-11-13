Xiaomi cumple 8 años en España: líder del mercado móvil y acelera para impulsar su ecosistema de dispositivos

Xiaomi está de celebración. La popular compañía de tecnología de consumo cumple 8 años en España y lo hace por todo lo alto. No sólo porque lo hace celebrando su liderazgo con una cuota de mercado de smartphones de más del 30% en el país, sino porque este mes de noviembre ha presentado 'Xiaomi Home', su demostración que es mucho más que móviles.

Durante los 8 años que Xiaomi se ha colocado como referencia en España ha llevado su ecosistema de productos inteligentes a multitud de hogares, como sus pequeños electrodomésticos para cocina, cuidado del hogar, aspiradoras o televisores. Un completo catálogo de productos que ahora evoluciona con la llegada de su lavadora-secadora, frigoríficos y aires acondicionados.

Esta evolución en la oferta de productos llega para cumplir con la visión de "Human x Car x Home", con la que la compañía integra de manera fluida dispositivos personales, productos para el hogar inteligente y automóviles.

El coche eléctrico SU7, es la apuesta más ambiciosa y esperada, y por eso la compañía ya ha comenzado a plantar la semilla que permita la venta y distribución apropiada en España. Lo ha hecho con el lanzamiento de sus primeras tiendas propias en España, nueva rama de negocio que tiene un ambicioso plan de expansión.

De momento, para que los usuarios sean conscientes de lo que Xiaomi es capaz y hasta donde llega, la compañía ha inaugurado 'Xiaomi Home', un lugar de encuentro donde se puede probar de primera mano el proceso de innovación de la compañía de una forma experiencial.

Xiaomi Home Showroom Xiaomi Omicrono

Se trata de un showroom inmersivo que estará este mes de noviembre en el distrito financiero de Caleido, la novedosa zona empresarial, comercial y de ocio de Madrid. La idea es que los visitantes puedan probar y vivir cómo funcionan los diferentes dispositivos.

Liderazgo en España

En España, Xiaomi mantiene una posición de liderazgo con cuotas cercanas al 30% en varios trimestres consecutivos de 2025 y 2024. Este dominio se basa en hitos como el alcanzado en el segundo trimestre de 2025, cuando la compañía se consolidó como el primer fabricante de smartphones por volumen de envíos en el país, según Canalys.

Lo cierto es que España es especialmente importante para la marca. Ha sido históricamente un referente dentro de la estrategia de la compañía para Europa Occidental, posicionándose entre los mercados de mayor relevancia para Xiaomi en la región, lo que refleja la confianza del grupo en la capacidad del mercado español para liderar iniciativas de marca, retail e innovación en Europa.

Xiaomi Home Showroom Xiaomi Omicrono

Como muestra de esta consolidación, durante este año Xiaomi ha dado el salto a nuevas oficinas en el país, ubicadas ahora en la Torre de Cristal en Madrid. Así como por la estrategia New Retail, el modelo que busca la integración total de la experiencia online y offline para el consumidor.

La primera tienda está en La Gavia en Madrid, en un espacio de 157 metros cuadrados, que busca ofrecer una experiencia de marca más cercana, conectada y personalizada, a diferencia del modelo anterior de franquiciados.

“El 8º aniversario confirma la ambición de Xiaomi en España como mercado líder. Si bien el smartphone representa el 60% de nuestras ventas, la prioridad es potenciar el ecosistema AIoT y acompañado de nuestra estrategia New Retail. Avanzamos hacia mejores experiencias como Xiaomi Home o nuestra tienda en La Gavia, para que el cliente pueda experimentar todo nuestro catálogo. El traslado a Torre de Cristal también simboliza este crecimiento y nuestra firme apuesta por la excelencia en el mercado español", explica Borja Gómez-Carrillo, country manager de Xiaomi Iberia.

Ambición premium y comunidad

La apuesta por el mercado español ha evolucionado. Y aunque el objetivo sigue siendo liderar en ventas, la ambición es reforzar de manera definitiva su posición en el segmento premium.

Esta estrategia se apoya en apostar por la fotografía como eje diferencial. Con la colaboración de Leica en las lentes de sus smartphones flagship así como con iniciativas en diferentes ámbitos como gastronomía y deporte, mostrando cómo tecnología y creatividad pueden compartir el mismo espíritu de perfección e innovación.

Xiaomi 15 Ultra

Su alianza con chefs estrella Michelin o el patrocinio de una de las carreras más populares de España, la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, han hecho que la huella de Xiaomi se extienda poco a poco más allá de una compañía de dispositivos, sino en una marca de estilo de vida diario.

“La estrategia de Xiaomi en España es un ejercicio de transformación hacia lo aspiracional. Nuestro objetivo ha sido consolidarnos como una marca que ofrece una experiencia premium e innovadora, donde la calidad y el diseño son el estándar. Queremos que el consumidor, al interactuar con nuestra tecnología, sienta que pertenece a un ecosistema global controlado desde un único lugar", recalca Nelly de Navia, head of marketing de Xiaomi Iberia.

Otro de los puntos clave en este entender Xiaomi como estilo de vida está en la Xiaomi Community, que ha crecido hasta reunir a más de 1,3 millones de fans de la marca en España.

Esta conexión se refuerza a través de encuentros presenciales organizados por la propia marca y por los fans, que celebran juntos su afición por la tecnología. Actualmente, existen Fan Clubs oficiales en 10 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Sevilla, Cataluña, Valencia o Bilbao.