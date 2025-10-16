Qué es "la teoría del Internet Muerto": cómo los bots con IA han superado ya a los humanos para crear contenido en la red

Internet ha evolucionado mucho desde que empezamos a usarla de manera masiva en España a finales del siglo XX, tanto en lo que hacemos con ella como desde donde la usamos.

Al principio entrar en Internet era algo mucho más consciente, que implicaba incluso bloquear la línea de teléfono. Ahora lo hacemos de manera permanente desde infinidad de dispositivos.

De la misma manera, ha cambiado la forma en la que consumimos contenido, pero también en la forma en la que lo creamos. Sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial.

En estas cuatro décadas de popularización de la red no hemos visto un cambio tan grande como el que se está dando actualmente de la mano de la IA.

ChatGPT y luego otras aplicaciones han ido transformando el cómo nos relacionamos con la red hasta el punto de poner en jaque al mismísimo Google. Y esto podría tener consecuencias inesperadas.

Más contenido sintético que humano

La "teoría del internet muerto" es una propuesta teórica que nació mayormente como una conspiración hace casi una década en algunos de los mayores foros de la red.

Se basaba en la idea de que el contenido que se generaba online ya no estaba creado por personas, sino mayormente por bots y sistemas que se hacían pasar por ellas.

Según el análisis reciente de Graphite de 65.000 direcciones web publicadas entre 2020 y 2025, el porcentaje de artículos generados por IA aumentó drásticamente después del lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022.

Según este medio, prácticamente la mitad de lo que se publica actualmente se hace a través de bots y sistemas de inteligencia artificial, sin intervención de humanos.

Porcentaje de contenido generado por IA según un estudio de Graphite.io Axios

Eso sí, el mismo estudio indica que, por ahora, ese contenido no está siendo priorizado por los motores de búsqueda. De hecho "el 86% de los artículos que aparecen en las búsquedas de Google fueron escritos por humanos y el 14% fueron generados por IA".

Y no es el único estudio que hace referencia a que gran parte del contenido online ya no es humano. Según la empresa de ciberseguridad Imperva, el 51% del tráfico de internet ha sido generado por bots en 2024, dejando a los humanos en minoría.

Esto, que empezó como una teoría casi conspiranoica dio el salto a los medios convencionales a través de un artículo en The Atlantic en 2021, que mencionaba publicaciones en foros de usuarios que indicaban que Internet estaba "vacío y desprovisto de personas" y que la mayor parte del "contenido supuestamente producido por humanos" era generado por inteligencia artificial.

Pero durante varios años esta teoría no ha sido tomada en serio, al menos hasta que la inteligencia artificial ha empezado a ser el centro de atención y se ha visto cuáles son las implicaciones de ello. Y algunos perfiles de primer nivel han empezado a hablar de ello.

Uno de los más importantes es Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, el que es actualmente el mayor foro del mundo. En su perfil de X ha hecho referencia a esta teoría en los últimos días.

La ironía de Sam Altman

Pero el cofundador de Reddit no es el único que ha hecho referencia a esta teoría. El mismísimo Sam Altman, fundador de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ha hecho referencia a ello.

El ejecutivo ha declarado que nunca se tomó "en serio la teoría del Internet muerto, pero parece que ahora hay muchas cuentas de Twitter administradas por LLM (grandes modelos de lenguaje)".

Obviamente, no han sido pocos los usuarios que le hayan echado en cara que eso es así en parte por su culpa ya que ChatGPT ha sido la aplicación que ha popularizado este tipo de tecnologías.

Sam Altman, CEO de OpenAI Europa Press Omicrono

A esto se suma que Sora, la primera red social lanzada por la empresa dirigida por Sam Altman, es literalmente una red social de vídeos creados íntegramente por IA.

Sí, por ahora son los humanos los que tienen que crear los comandos que generan los vídeos, pero nada impide a la compañía crear directamente los mismos basados en los intereses que generen más atención.

Contenido no humano para humanos

La idea tras la creación de contenido por parte de bots y de sistemas de IA parece algo nuevo, pero llevamos años viendo cómo muchos usuarios que lo consumen no son conscientes de ello.

Y este es gran parte del problema, porque este tipo de contenido puede ser usado para manipular opiniones haciendo pensar a muchas personas que hay otro grupo de usuarios que piensan lo mismo.

Y esto se ve claramente en las redes sociales, que nacieron como sistemas para conectar a los humanos con otras personas, y que se están convirtiendo en un sistema de consumo de contenido creado para generar dopamina en nuestro cerebro.

A este respecto hemos hablado con Alex Barredo, analista de tecnología y creador de Mixxio. Según él "el aumento de contenido generado por sistemas automatizados no tendrá fin. Lo hemos visto con buenos ojos en cuanto a traducciones o resultados deportivos desde hace décadas, y ahora es mucho más sencillo que nunca".

Esto genera también problemas para las empresas, porque se crean visualizaciones artificiales que generan gasto pero no beneficio económico.

A este respecto, hemos visto cómo recientemente Twitch hizo una limpieza de bots en su plataforma recortando las visualizaciones de los streamers de manera radical en algunos casos.

Pero el futuro parece encaminarse en una dirección. Según Barredo "en tres años sin duda estos modelos podrán escribir novelas o guiones enteros, por ejemplo. Corrigiéndose a sí mismos en bucle y trabajando durante horas en una misma tarea".

Eso sí, también indica que "otra cosa paralela será la capacidad de certificar si un contenido, textual o multimedia, ha sido generado sintéticamente en su mayoría. Cada año más difícil y con alto nivel de falsos positivos".

¿El final del contenido humano?

La consecuencia final de esto sería un Internet creado por sistemas automatizados en los que los humanos simplemente consumiéramos contenido, no lo generaríamos.

Con todo, según el analista, "habrá un freno económico, uno social y otro legal." Según explica, el freno económico porque "llegará un momento en el que no tendrá sentido financiero crear más contenido".

También avanza que "habrá un freno social o antropológico porque no será bien visto consumir ese tipo de contenido, al menos por una parte de la sociedad. Habrá una revaloración del contenido artesanal frente al digital en general no solo el digital sintético."

Y no deja fuera el aspecto legal, "porque sin ninguna duda la mayoría de gobiernos van a querer controlar mucho mejor quién es el creador de los contenidos. Alguien tiene que asumir las culpas de la creación de un contenido, igual que asumen los réditos".

Cantidad de webs de noticias con escasa o nula supervisión humana Newsguard Omicrono

Con todo, el futuro se asemeja, en su opinión, a lo que se ha vivido en la industria textil. "Nunca hemos sastres o modistas para crear unos simples calcetines. Elementos de poco valor que son repetitivos y sin arte."

Indica, no obstante que "sí los necesitamos para crear la ropa buena y que se adapte al contexto de quien la va a llevar. Su trabajo ha sido industrializado, que sería el equivalente físico a la digitalización, pero no ha sido eliminado."

Así pues, "llevándolo al concepto de la "Internet Muerta", el campo textil hoy en día para la mayoría de nosotros se limita a dar una vuelta por unos grandes almacenes de ropa. Visitar cientos de metros cuadrados de exposición para elegir ropas cuasi-idénticas que sin embargo cumplen una necesidad".

Parece que el futuro del consumo digital será similar al del consumo físico que realizamos, y eso tendrá grandes implicaciones físicas, sociales y económicas que veremos más pronto que tarde.