Una empleada de Apple desvela el truco definitivo para que la batería de tu iPhone dure más: "Ahorras cuatro horas al día"

Imagen de una persona cargando la batería de un iPhone. iStock

Los smartphones son uno de los inventos más importantes de la historia reciente. Gracias a nuestro móvil, además de llamar, podemos interactuar con amigos y familiares, trabajar, estudiar, pagar y realizar otras muchas acciones básicas de nuestro día a día.

Sin embargo, estos dispositivos cuentan con tantas funcionalidades y aplicaciones que la batería se resiente antes de lo esperado. Así, EL ESPAÑOL ha entrevistado a una trabajadora de Apple para saber cómo se puede reducir su consumo de batería.

Andrea, empleada de la tienda de Apple en la Puerta del Sol (Madrid), nos ha explicado que, si aplicas unos trucos muy sencillos, "puedes ahorrar cuatro horas al día de batería" de cualquier modelo de iPhone.

El primer consejo para los usuarios de móviles de la compañía de la manzana mordida es cambiar tu conexión de redes móviles de 5G automático a 4G. ¿Para qué? Según la experta, cuando tu smartphone está buscando constantemente conexión 5G, gasta más batería.

"Si tienes activado el 5G automática en tu iPhone, el móvil está constantemente buscando esa conexión y el consumo de batería es mucho más elevado", sostiene Andrea. Para ello, en ajustes, hay que seleccionar la ventana de 'Voz y Datos'.

Panel de conexiones de red 5G y 4G de un iPhone.

Además, informa de que cuando se producen rachas de viento muy fuertes o cuando el usuario está rodeado o en el interior de edificios muy altos, es más probable que se pierda la conexión 5G. Por lo tanto, el sistema trata de encontrar de nuevo la conexión y emplea mucha más batería.

En segundo lugar, la empleada del gigante tecnológico nos indica que es fundamental desactivar las aplicaciones en segundo plano del teléfono móvil. "Si tienes todas activadas, siguen trabajando en segundo plano y se consume mucha más batería", asegura.

Panel de actualización en segundo plano.

Para ello, hay que abrir la aplicación de ajustes, seleccionar la opción 'General' dentro de los ajustes, pinchar en 'actualización en 2º plano' y establecer la configuración según queda indicado en la captura de pantalla superior. Además, se puede hacer de forma individual con cada aplicación.

¿Cómo se desactivan las aplicaciones en segundo plano?

Para desactivarla por completo: Selecciona 'No' para detener la actualización en segundo plano de todas las aplicaciones.

Para aplicaciones específicas: Puedes elegir 'Wi-Fi' si solo quieres que se actualicen cuando estés conectado a una red Wi-Fi, o 'Wi-Fi y datos móviles' para que usen ambos tipos de conexión.

Para desactivar una app en particular: En la misma pantalla, puedes desactivar el interruptor al lado de cada aplicación para impedir que se actualice en segundo plano individualmente.

Por último, Andrea -que próximamente verá un incremento en el número de clientes de la Apple Store de Sol por el lanzamiento del nuevo iPhone 17- ha subrayado que hay otras formas para alargar la batería.

Por un lado, desactivar manualmente la ubicación de aplicaciones que no se estén utilizando con asiduidad o quitar las notificaciones del máximo de apps posibles. Así, aunque lleves fuera de casa desde por la mañana, tendrás más opciones de que tu iPhone siga operativo y sin necesidad de cargarlo por la noche.

Lanzamiento del iPhone 17

Hoy martes, 9 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora peninsular española) la compañía con sede en Cupertino (California) va a celebrar su keynote para presentar los nuevos iPhone 17 y, según las últimas filtraciones, también se lanzarán los nuevos modelos de Apple Watch.

Después del evento de presentación de los dispositivos, empezará la fase de compras anticipadas para reservas, probablemente el viernes 12. Si Apple continúa con su tradición, una semana después, el 19 de septiembre, los iPhone 17 estarán a la venta de forma oficial.