Marc (38), psicólogo, advierte sobre el alarmante impacto de las redes sociales en los jóvenes: "Son la heroína del siglo XXI"

Dedicamos muchas horas al día a las redes sociales y, en muchas ocasiones, no somos conscientes de sus riesgos. Aunque supongan un gran avance para informarse, interactuar con amigos y sobre todo para entretenerse, esconden muchos peligros.

Así lo confirma el psicólogo experto en adicciones y nuevas tecnologías Marc Masip. En una entrevista en el programa Todo es mentira ha manifestado que las nuevas tecnologías "son la heroína del siglo XXI" y ha puesto el foco en las redes sociales y los videojuegos.

En este sentido, advierte de su grave impacto en los adolescentes, sobre todo en hombres de entre 14 y 17 años. "Con esta edad tienen mucha dificultad para la pertenencia a un grupo y a la mínima que les das un poco de cariño pueden llegar a hacer cosas terribles", afirma el catalán.

En manos de las tecnológicas

Hay que encender las alertas "cuando vemos a un adolescente muy metido en la pantalla, encerrado en su cuarto con los cascos...Vemos que desciende el rendimiento académico, problemas alimentarios y vemos mucha vulnerabilidad y soledad", avisa el psicólogo de 38 años.

Masip insiste en que los padres tienen la responsabilidad de regular el tiempo de uso de las pantallas y de los juegos: "¿Cómo le podéis dejar encerrado a tu hijo o hija con 14 o 16 años en su habitación? Es una negligencia, si ya le das acceso a redes tan pronto, pones en riesgo que esto pueda pasar".

Así, sostiene que es muy peligroso utilizar redes sociales como Instagram, TikTok, Twitch, YouTube e incluso videojuegos agresivos porque fomentan la vulnerabilidad y generan una obsesión que puede llegar a provocar consecuencias nefastas entre los jóvenes.

"Están en la edad en la que necesitas sentirte que formas parte de algo y que tienes la necesidad de que te digan que lo haces bien, aunque sea algo que esté mal hecho y lo sepas", indica el experto.

Por último, descarga gran parte de la culpa en las grandes compañías tecnológicas propietarias de las plataformas digitales porque "están ganando dinero con la información de los datos de nuestros hijos", que son muy conscientes a su vez de la adicción que provocan sus algoritmos.

Además, apunta a las instituciones para que pongan coto al uso de la tecnología de forma fraudulenta y protejan a los más jóvenes. "El Estado debería poner leyes que no permitieran el mal uso de videojuegos o plataformas", sentencia.